INLD ने जारी की दूसरी लिस्ट, तीन महिलाओं समेत कुल 17 उम्मीदवार, देखें पूरी सूची

Haryana Assembly Elections 2019: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने शुक्रवार (4 अक्टूबर 2019) को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में तीन महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इससे पहले गुरुवार को पार्टी ने 64 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी जिसमें 1 मौजूदा विधायक और तीन पूर्व विधायकों को मौका दिया गया है जबकि बाकी सभी नए चेहरे हैं।

दूसरी लिस्ट में पार्टी ने सढौरा से सुषमा चौधरी, निलोखेरी से सोनिका गिल और फतेहबाद से सुमन सिवाच को टिकट दिया है। वहीं कालका से सतिंदर टोनी, जगधरी से बलजीत शर्मा को टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला की अध्यक्षता में हुई इंडियन नेशनल लोकदल की चुनावी समिति की बैठक में यह नाम फाइनल किए गए।

चौटाला परिवार में विवाद के चलते पिछले साल पार्टी में टूट होने के बाद से इनेलो अब तक के अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, ऐसे में 21 अक्टूबर के चुनाव से पहले कई नेता पार्टी छोड़ कर चले गये हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला नीत पार्टी के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिनमें प्रमुख नेताओं में परमिंदर ढुल, नसीम अहमद, रणबीर गंगवा और जाकिर हुसैन शामिल हैं। इन सभी को भगवा पार्टी से टिकट दिया गया है। ऐसे में पार्टी नए चेहरों को टिकट देकर जीत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है।

Indian National Lok Dal (INLD) has released its list of 17 candidates for the upcoming #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/SYQ22laxqe

— ANI (@ANI) October 4, 2019