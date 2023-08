Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा में बहू ने की ससुर से मांग, बोलीं- यह काम तो आपको करना पड़ेगा, कौन हैं नैना चौटाला?

Haryana Assembly Monsoon Session 2023: नैना चौटाला की बात सुनकर ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह अगर सेंटीमेंट और फिलिंग्स की बात होती तो हम घर में ही कर लेते।

Haryana Assembly Monsoon Session: हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान नैना चौटाल ने ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाल से एक जरूरी मांग की। (फाइल फोटो)

Haryana Assembly Monsoon Session: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीत नोकझोंक हुई। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी मौका भी आया, जब विधानसभा में बैठे मंत्री और विधायक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यह पूरा मामला विधायक नैना चौटाला से जुड़ा हुआ है, जो बाढ़डा विधानसभा से विधायक हैं। नैना ने विधानसभा में सोलर के ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से कहा, ‘मैं तो आपकी बहू हूं, यह तो आपको करना पड़ेगा’। नैना चौटाला की यह बात सुनकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और सदन में मौजूद मंत्री-विधायक हंसने लगे। नैना चौटाला की बात सुनकर ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह अगर सेंटीमेंट और फिलिंग्स की बात होती तो हम घर में ही कर लेते। यह सदन है, हमें अपनी कुछ मर्यादाओं के साथ कहना पड़ेगा कि अगर हम सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदन के लिए वेबसाइट खोलते हैं तो उनके कनेक्शन के ज्यादा आवेदन आते हैं और जो बिजली के कनेक्शन हैं उसके लिए आवेदन कम आते हैं। ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने विभाग के पास आए आवेदनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 साल में उनके पास 61 हजार 158 आवेदन आए। उसमें से सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 33,810 आवेदन और 27000 बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर आए। Also Read अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, दो साल पुरानी रिपोर्ट खारिज करने का निर्देश रणजीत चौटाला ने कहा कि अभी पिछली डिमांड पूरी करने में भी एक साल लगेगा। ऊर्जा मंत्री की यह बात सुनकर विधायक नैना चौटाला ने कहा कि 2018 तक जितने भी आवेदन आए हैं, आप उनको कर दीजिए। इसके बाद रणजीत चौटाला ने कहा कि अपने पेपर भिजवा दें, हमारे पैरामीटर के हिसाब से सब चीजें सही बैठती है तो विचार किया जाएगा। जानिए कौन हैं नैना चौटाला? नैना चौटाला, पूर्व विधायक अजय चौटाला की पत्नी और दुष्यंत चौटाला की मां हैं, जो 2014 में पहली बार डबवाली सीट से विधायक चुनी गयी थीं। उससे पहले तक नैना चौटाला का दायरा घर तक ही सीमित था। चौटाला परिवार में राजनीति में आने वाली वो पहली महिला थीं। जब डबवाली से विधायक उनके पति अजय चौटाला को 2013 में जेल हो गई तो उनकी जगह नैना ने आईएनएलडी की टिकट से चुनाव लड़कर जीता। अजय चौटाला की पूरे हरियाणा में राजनीतिक पकड़ होने के बावजूद नैना ने अपने आपको डबवाली सीट तक ही सीमित रखा और कभी बाहर के लोगों के सामने पब्लिक मीटिंग नहीं की, लेकिन करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने महिलाओं के लिए ‘हरी चुनरी की चौपाल’ नाम से कार्यक्रम शुरू किया और अपनी पकड़ मजबूत की। जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो नैना ने अपनी डबवाली की सीट छोड़कर भिवानी ज़िले की बाढड़ा सीट से चुनाव लड़ा और जीत लिया। जेजेपी के दस विधायकों में से एक नैना भी हैं।

