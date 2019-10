Haryana Election 2019: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 40 नेताओं को जगह दी गई है, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल है। इनके अलावा हाल ही में हरियाणा कांग्रेस की सभी चुनाव समीतियों से इस्तीफा देने वाले अशोक तंवर का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है।

हालांकि कांग्रेस की इस लिस्ट में उसके लोकप्रिय नेता नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल नहीं है, जो कि जाट बहुल हरियाणा के चुनावों को देखते हुए चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। कांग्रेस के अन्य स्टार प्रचारकों की बात करें तो इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम कमल नाथ, भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है।

बता दें कि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। आज यानि कि 4 अक्टूबर चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं 7 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे।

Congress releases its list of star campaigners for upcoming #HaryanaAssemblyPolls. The list includes party’s interim president Sonia Gandhi, party leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and former PM Manmohan Singh. pic.twitter.com/NiLt4b7BFM

— ANI (@ANI) October 4, 2019