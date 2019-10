हरियाणा में चुनाव की तारीख नजदीक होने के साथ ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

सूत्रों के अनुसार बसपा अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में राज्य के पर्यवेक्षकों और प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ पिछले एक सप्ताह से चल रही कई दौर की बैठकों के बाद मंगलवार को उम्मीदवारों के नाम को मंजूरी दी गयी।

गौरतलब है कि 29 सितंबर को हरियाणा की 90 में से 41 सीटों के लिये पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची बसपा की हरियाणा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रकाश भारती ने चंडीगढ़ में जारी की थी। अब बसपा ने अपने 27 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है।

पार्टी ने रोहतक से पूनम को, सोनीपत शहर से आजाद सिंह को, कालका से अश्विनी नागरा को और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्रों से ज़िल सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाया है।

बलजीत सिंह बौध राज्य के भाजपा प्रमुख सुभाष बराला के खिलाफ टोहाना विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, जबकि सतेश बाल्मीकि को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से मैदान में उतारा गया है।

अन्य उम्मीदवारों में रमेश दलाल (बेरी), सुनीता सबलवाल (इसराना-सुरक्षित), सुभाष नंबरदार (डबवाली), बलवान भानखड़ (रतिया-सुरक्षित), नवीन कुमार (थानेसर) और नरेश गौतम (जुलाना) शामिल हैं।

इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 64 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है।

