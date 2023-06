खेल-खेल में 10 साल की वैष्णवी ने किया ऐसा कारनामा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

वैष्णवी ने लेटकर और एक पैर से हुला हूप करने का रिकॉर्ड बनाया है। उनसे पहले पैरों से 30 सेकेंड में 136 हुला हूप करने का रिकॉर्ड था, जिसे वैष्णवी ने नया रिकॉर्ड बनाकर तोड़ दिया है।

दस साल की बच्ची ने हुला हूप का बनाया रिकॉर्ड (प्रतीकात्मक फोटो- फ्रीपिक)

हरियाणा के पंचकूला की रहने वाली वैष्णवी गुप्ता ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि कोई भी हैरान रह जाएगा। इतनी छोटी से बच्ची ने अपने अनोखे टैलेंट से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वैष्णवी के घर वाले भी उनकी इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। वैष्णवी ने यह रिकॉर्ड हुला हूप करके बनाया है और वो भी पैर से हुला हूप करके। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कमर पर एक रिंग से अक्सर लोगों को हुला हूप करते हुए देखा गया है, लेकिन पैर से हुला हूप करके वैष्णवी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सिर्फ 30 सेकेंड में 155 हुला हूप करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बेटी की इस उपलब्धि पर वैषणवी के पिता भी बेहद खुश हैं। खेल-कूद और फैशन में हमेशा से ही बेटियां देश और अपने माता-पिता का नाम रोशन करती आई हैं। वैष्णवी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर कुछ ऐसा ही किया है। अब गिनीज बुक में नाम दर्ज होने के बाद वैष्णवी का नाम चारों ओर गूंज रहा है। वैष्णवी ने लेटकर और एक पैर से हुला हूप करने का रिकॉर्ड बनाया है। उनसे पहले पैरों से 30 सेकेंड में 136 हुला हूप करने का रिकॉर्ड था, जिसे वैष्णवी ने नया रिकॉर्ड बनाकर तोड़ दिया है। उन्होंने 30 सेकेंड में 155 हुला हूप किए हैं। यह पहली बार नहीं है जब वैष्णवी ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। Also Read हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर हाईवे पर जाम से बचने के लिए ये रूट करें इस्तेमाल इससे पहले भी वह कई खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इसके साथ ही वैष्णवी और चीजों में भी टैलेंटेड हैं। वैष्णवी को आईपीसी की सभी धाराएं याद हैं और किस अपराध के तहत कौन सी धार लगती है, यह सब भी उनको मुंह जुबानी याद है। वैष्णवी का सपना है कि वह बड़े होकर कुछ ऐसा करना चाहती हैं, जिससे देश और उनके माता-पिता का नाम रोशन हो। वैष्णवी के पिता बेटी की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं और उन्होंने बताया कि वह 3 साल की उम्र से हुला हूप का अभ्यास कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वैष्णवी ने हुला हूप करते हुए मंदिर की 50 सीढ़ियों को सिर्फ 14.84 सेकेंड में चढ़ने का भी रिकॉर्ड बनाया है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram