केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पंजाब में भी पेपर लीक काम मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को घेरा है।
अकाली दल की नेता के अलावा, भाजपा ने भी मनीष सिसोदिया को एक दौरे के दौरान घेर लिया। कुछ भाजपा नेताओं ने उनके बयान को लेकर उनसे पूछा कि आप सरकार कब अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा ले रही है।
हरसिमत कौर बादल ने की युवाओं की तारीफ
हरसिमरत कौर बादल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा,”भारत के युवाओं ने एक बड़ी पहल की है और क्या जबरदस्त तरीके से! उन्होंने एक मजबूत और बेहद जरूरी संदेश दिया है कि अगर आप अपना काम करने में नाकाम रहते हैं, तो आपको जाना ही होगा।
मांगा दो मंत्रियों का इस्तीफा
आगे पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए अकाली दल की नेता ने कहा, “पंजाब में 4.5 साल में 6 परीक्षा घोटाले हुए जिससे 5 लाख युवा अधर में लटके हुए हैं। ‘सुपर CM’ अरविंद केजरीवाल और ‘गुरु-द्रोही’ भगवंत मान इसकी पूरी ज़िम्मेदारी आप पर है! आप पंजाब के युवाओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं; आपको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए!”
भाजपा ने मनीष सिसोदिया को घेरा
इधर भाजपा ने भी मनीष सिसोदिया को जंतर-मंतर पर घेरा। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ऑन कैमरा कहा था, पंजाब में पेपर लीक हुआ, तो वहां के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे।”
कब पूरा करेंगे आप देश और पंजाब के छात्रों से किया हुआ वादा?- भाजपा
आगे भाजपा ने कहा, “पंजाब में फ़ार्मेसी ऑफिसर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। मनीष जी जंतर मंतर पहुंचे हैं। क्या उनसे सिर्फ सवाल पूछना काफी है? आपके वादे का क्या हुआ, मनीष जी? अरविंद केजरीवाल जी, देखिए, क्या सवाल पूछ रहे हैं छात्र? कब पूरा करेंगे आप देश और पंजाब के छात्रों से किया हुआ वादा?”
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार शाम इस्तीफा दे दिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें