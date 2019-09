NRC के भरोसे विधानसभा चुनाव जीतेंगे मनोहर लाल खट्टर? हरियाणा में NRC लागू करने का ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप’ (NRC) का ऐलान किया है। असम की तर्ज पर यहां पर अब नागरिक रजिस्टर वाला नियम लागू किया जाएगा। यानी विदेशी नागरिकों को हरियणा से निकालने की तैयारी शुरू की जाएगी। मनमोहर लाल खट्टर का यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब सूबे में विधानसभा चुनाव की खींचतान जारी है।

सीएम खट्टर ने पंचकूला में न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) एच एस भल्ला और पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा से उनके आवास पर मुलाकात के बाद यह बात कही। उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा, “हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे।” मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत न्यायाधीश जस्टिस भल्ला एनआरसी पर काम कर रहे हैं और जल्द ही वह असम जाएंगे। हमने उनसे सुझाव मांगे हैं।

Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar in Panchkula: We will implement National Register of Citizens (NRC) in Haryana as well. pic.twitter.com/3CP0EUHyxh

— ANI (@ANI) September 15, 2019