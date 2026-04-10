राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नामित किया है। वह इससे पहले दो बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। दोनों बार जदयू ने उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा था। इस बार जदयू ने नीतीश कुमार को राज्यसभा का सदस्य बनाया है।

हरिवंश ने अपने पिछले कार्यकाल में राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर काम किया। उनका यह कार्यकाल नौ अप्रैल को ही खत्म हुआ था। शुक्रवार दस अप्रैल को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व CJI रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद खाली हुई सीट पर उन्हें राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछला कार्यकाल खत्म होने पर की थी प्रशंसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2026 को राज्यसभा से रिटायर हो रहे उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की भूरी-भूरी प्रशंसा की थी। पीएम ने उन्हें “मृदुभाषी” और सदन में सबका विश्वास जीतने वाला बताया। उन्होंने कहा था कि हरिवंश ने लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाई और संकट के समय शांत व संतुलित तरीके से सदन का संचालन किया। संसद कवर करने एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी को हरिवंश का काम पसंद था।

बीजेपी के करीब जाने का मिला ईनाम?

हरिवंश इससे पहले दो बार जदयू के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे लेकिन साल 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ राजद को साथ लिया, तब हरिवंश ने नीतीश उपसभापति पद नहीं छोड़ा। तब से ही हरिवंश और जदयू के बीच दूरी बढ़ गई और वे बीजेपी के करीबी हो गए। इसके कुछ समय बाद ही जदयू ने जब अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया तो उसमें हरिवंश को जगह नहीं दी।