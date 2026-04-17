राज्यसभा सांसद हरिवंश को निर्विरोध उपसभापति चुन लिया गया है। यह लगातार तीसरी बार है, जब हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। उनके समर्थन में पांच प्रस्ताव दाखिल किए गए हैं जबकि विपक्ष ने किसी उम्मीदवार के पक्ष में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। हरिवंश का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था।

सभापति सीपी राधाकृष्णन ने चुनाव की तारीख तय की थी और प्रस्तावों के नोटिस देने की अंतिम समय-सीमा गुरुवार दोपहर 12 बजे तक थी। सूत्रों के मुताबिक, हरिवंश के समर्थन में पांच प्रस्ताव मिले हैं जबकि विपक्ष की ओर से कोई नाम सामने नहीं आया।

हरिवंश इससे पहले दो बार उपसभापति रह चुके हैं

सदन के नेता जेपी नड्डा ने पहला प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन एस फांग्नोन कोन्यक ने किया। दूसरा प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पेश किया जिसे सांसद बृजलाल का समर्थन मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन सुरेंद्र सिंह नागर और जेडीयू के संजय कुमार झा ने किया। एक अन्य प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पेश किया जिसे शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा का समर्थन प्राप्त हुआ।

हरिवंश नारायण इससे पहले दो बार उपसभापति रह चुके हैं, यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई सार्थक परामर्श नहीं किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि “हरिवंश 3.0” विपक्ष के सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होगा।

अखिलेश यादव की सास-बहू वाली टिप्पणी पर स्मृति ईरानी का पलटवार

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी वो सास-बहू वाली तो हार गई। सपा चीफ के इस बयान पर अब स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- भाषा)