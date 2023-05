यूपी के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

हरिशंकर तिवारी का निधन (इंडियन एक्सप्रेस)

यूपी के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का निधन हो गया है। गोरखपुर की सियासत पर पकड़ रखने वाले हरिशंकर तिवारी ने कई सालों तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके निधन से समर्थकों में शोक की लहर है। हरिशंकर तिवारी की पहचान यूपी के कद्दावर नेताओं में की जाती है और उनका सियासी रिश्ता चिल्लूपार विधानसभा सीट से रहा है। इस इसी सीट वे 1985 से 2007 तक लगातार विधायक रहे। तीन बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हरिशंकर तिवारी को यूपी सरकार में मंत्री बनने का मौका भी मिला था।

