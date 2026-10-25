समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ‘घुसपैठिया’ वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को घुसपैठिया कहना किसी भी रूप में सही नहीं है।

हरीश रावत ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, “अखिलेश यादव ने एक दुर्भाग्यजनक टिप्पणी की है। टिप्पणी करते वक्त उनके मानस पटल पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चित्र रहा होगा। वह यह भूल गए कि हम कभी एक राज्य थे। कुछ दुर्भाग्यजनक घटनाओं के बाद बँटवारे के समय में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा।”

बंटवारे के वक्त जो जहां रह गया, वहीं का वासी – हरीश रावत

उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने कहा, “जब राज्य एक था, तो किसी ने अपना कर्मक्षेत्र नैनीताल, उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी चुना, तो किसी ने अपना कर्मक्षेत्र इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ चुना या और स्थान चुने। यह सिद्धांत है कि बंटवारे के वक्त जो जहां रह गया, वहीं का वासी है। वह वहां का सम्मानित बाशिंदा है और पूर्ण और समान रूप से हकदार है।”

हरीश रावत ने आगे लिखा, “जो लोग उत्तराखंड में रह गए, वे उत्तराखंड में पूर्ण रूप से सम्मानित हैं और हकदार हैं और जो उत्तर प्रदेश में रह गए, वे उत्तर प्रदेश में सम्मानित और हकदार होने चाहिए, तो यह ‘घुसपैठिया’ शब्द उन नागरिकों पर किसी भी रूप में लागू नहीं होता है और देश के अंदर इस प्रांत के लोग उस प्रांत में, उस प्रांत के लोग किसी और प्रांत में काम करने जाते हैं।”

हरीश रावत ने कहा, “देश के निर्माण में ऐसे प्रवासी लोगों या दूसरे प्रांतों से उन प्रांतों में गए हुए लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके योगदान को सम्मानपूर्वक देखा जाता है, तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हम ‘घुसपैठिए’ जैसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द का उपयोग किसी रूप में भी वांछित नहीं पाते हैं। भाजपा तो ‘घुसपैठिया’ शब्द का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग करती है। हमें उनके उकसावे में आने की आवश्यकता नहीं है।”

अखिलेश यादव के किस बयान पर विवाद?

शुक्रवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा अखिलेश यादव ने कहा था, “…सबसे बड़े घुसपैठिए यूपी में कौन हैं? उत्तराखंड के…तो घुसपैठिया तय करना पड़ेगा।” हालांकि, समाजवादी पार्टी ने बाद में साफ किया कि यादव एक व्यक्ति की बात कर रहे थे।

सपा के प्रवक्ता और उत्तराखंड के इंचार्ज राजेंद्र चौधरी ने कहा, “यह उत्तराखंड का अपमान नहीं है। अखिलेश यादव जी ने बार-बार कहा है कि उत्तराखंड के साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता है। उनकी बात उत्तराखंड से जुड़ी नहीं थी। यह एक व्यक्ति के लिए थी। वह उत्तराखंड के लोगों का सम्मान करते हैं।”

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान से विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घुसपैठिए उत्तराखंड से हैं।इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की और उन पर उत्तराखंड के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…