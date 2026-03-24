भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का मंगलवार को दिल्ली AIIMS में निधन हो गया। राणा अगस्त 2013 से चंडीगढ़ में एक इमारत से गिरने के बाद से कोमा में थे। वो पिछले 13 सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे।

31 वर्षीय हरीश राणा को 14 मार्च को गाजियाबाद स्थित उनके घर से दिल्ली के डॉ बीआर आंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल के पेलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। इससे तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे “किसी मरीज को मरने देना” और सक्रिय रूप से जीवन समाप्त करने के बीच नैतिक और कानूनी अंतर पर बहस फिर से शुरू हो गई थी।

जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने ‘मृत्यु के अधिकार’ की व्याख्या करते हुए विलियम शेक्सपियर के ‘हैमलेट’ का हवाला दिया। न्यायमूर्ति परदीवाला ने कहा, “शेक्सपियर का प्रसिद्ध साहित्यिक उद्धरण ‘जीना या न जीना’ अब ‘मृत्यु के अधिकार’ की न्यायिक व्याख्या के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।”

पीठ ने राणा के माता-पिता के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा था, “आप अपने बेटे पर हार नहीं मान रहे हैं। आप उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने की अनुमति दे रहे हैं।”

अदालत ने पाया कि चिकित्सकीय सहायता प्राप्त पोषण (सीएएन) का निरंतर प्रशासन राणा के सर्वोत्तम हित में नहीं था और एम्स को जीवन रक्षक उपकरण को सम्मानजनक तरीके से हटाने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निष्क्रिय इच्छामृत्यु में उन मामलों में जीवन रक्षक उपचार को रोकना या वापस लेना शामिल है जहां रोगी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है या उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, जिससे प्राकृतिक मृत्यु हो सके। यह सक्रिय इच्छामृत्यु से अलग है, जिसमें जानबूझकर हस्तक्षेप करके मृत्यु का कारण बनाया जाता है और यह भारत में अभी भी अवैध है।

अक्टूबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतिम चरण की बीमारी से पीड़ित रोगियों में जीवन रक्षक उपकरण हटाने के संबंध में मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। इनमें कहा गया है कि ऐसे निर्णय सुविचारित चिकित्सा राय पर आधारित होने चाहिए और विशिष्ट परिस्थितियों में ही लिए जा सकते हैं। जिनमें ब्रेनस्टेम डेथ, गंभीर बीमारी जिसमें आक्रामक उपचार से कोई लाभ न हो, रोगी या उसके प्रतिनिधि द्वारा सूचित इनकार और सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रियाओं का पालन शामिल है। हालांकि भारतीय अदालतों ने सख्त सुरक्षा उपायों और चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी है, लेकिन वर्तमान कानून के तहत सक्रिय इच्छामृत्यु अभी भी निषिद्ध है।

2013 में चौथी मंजिल से गिर गए थे हरीश राणा

हरीश राणा पंजाब विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र थे। सालष 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद से वह लगातार कोमा में थे। इस दौरान उन्हें कृत्रिम न्यूट्रिशनल और बीच-बीच में ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनके न्यूट्रिशनल सपोर्ट को धीरे-धीरे कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS को निर्देश दिया था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एक तय योजना के तहत हटाया जाए, ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे।

हरीश राणा का इमोशनल वीडियो हुआ था वायरल

एम्स ले जाने से पहले हरीश राणा के गाजियाबाद स्थित घर से एक भावुक दृश्य सामने आया था, जिसने लोगों को प्रभावित किया। वायरल हुए वीडियो में ‘ब्रह्मा कुमारी’ संस्था की एक महिला सदस्य उनके माथे पर तिलक लगाते हुए नजर आती हैं और बेहद शांत स्वर में उनसे कहती हैं कि सभी को क्षमा करते हुए और सबसे माफी मांगकर अब शांति से विश्राम करें। इस दृश्य ने देखने वालों की आंखें नम कर दी थीं।

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