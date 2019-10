पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीते दिनों यूएन की आम सभा में जो भाषण दिया था, उसमें इमरान खान ने जिस तरह से परमाणु युद्ध की धमकी दी थी, उसकी दुनियाभर में आलोचना हुई थी। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी हाल ही में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के भाषण पर ट्वीट कर निशाना साधा। दरअसल हरभजन सिंह ने बीती 2 अक्टूबर को एक ट्वीट कर लिखा था कि ‘यूएन आम सभा के भाषण में भारत के लिए परमाणु युद्ध की धमकी की ओर इशारा है। एक सम्मानित खिलाड़ी, इमरान खान ने नरसंहार, अंत तक लड़ने जैसे शब्द इस्तेमाल किए और इनसे दोनों देशों के बीच सिर्फ नफरत ही बढ़ेगी। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वह शांति को बढ़ावा देंगे।’

इस ट्वीट पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक हरभजन सिंह से उलझ गई। हरभजन के ट्वीट पर जवाब देते हुए वीना मलिक ने लिखा कि ‘पीएम इमरान खान ने अपने भाषण में शांति की बात की है। वह उस सच्चाई और हॉरर की बात कर रहे हैं, जो नरसंहार कर्फ्यू हटने के बाद होगा। वह धमकी नहीं बल्कि डर है। क्या तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती?’

वहीं वीना मलिक के इस ट्वीट पर हरभजन सिंह ने मंगलवार को ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा कि “तुम्हारा Surly से क्या मतलब है? अच्छा ये Surely है?? शांत रहो और अगली बार इंग्लिश लिखने से पहले एक बार पढ़ लेना।”

At UNGA speech, there were indications for India of potential nuclear war. As a prominent sportsperson, Imran Khan’s choice of words ‘bloodbath’ ‘fight to the end’ will only increase hatred between the two nations. As a fellow sportsperson I expect him to promote peace

