एक बार फिर ‘हर घर तिरंगा’, स्वतंत्रता दिवस से पहले PM मोदी का ऐलान, जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान

शुक्रवार को पूरे पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई ऊर्जा भरी है। देशवासियों को इस साल इस अभियान को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आइए, 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन-बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं।

हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत(Express photo by Amit Chakraborty/Representational)

