पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के आरोपी एक व्यक्ति ने रविवार को स्वीकार किया कि उसने और उसके दोस्त ने नेता और उनके समर्थकों द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद यह कार्रवाई की। आरोपी हैप्पी ने स्वीकार किया कि पप्पू यादव पर चप्पलें फेंकी गईं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारे साधुओं का अपमान किया गया तो ऐसा करना जारी रखा जाएगा।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आरोपी हैप्पी शर्मा ने आरोप लगाया कि निर्दलीय सांसद हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं और धर्म का मजाक उड़ाते हैं। हैप्पी ने बताया कि साधु-संतों ने पूर्णिया सांसद के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, “हम बुलंदशहर से उनका समर्थन करने आए थे। हमने खबरों में देखा था कि पप्पू यादव साधुओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। वे हमारे पूजनीय देवी-देवताओं का अपमान करते हैं और हमारी आस्था का मजाक उड़ाते हैं इसलिए हम साधुओं के समर्थन में आए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि साधुओं को पहले ही वहां से हटा दिया गया था। हम सोचने लगे कि अब आगे क्या करें।”

आरोपी का दावा- पप्पू यादव के समर्थकों ने हमें पीटा

हैप्पी शर्मा और उनके दोस्त ने पप्पू यादव से मिलने के लिए अंदर जाने का फैसला किया। “हमारी सुरक्षा जांच हुई। हमारे पास कुछ भी नहीं था इसलिए हमें अंदर जाने दिया गया। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हमने उनसे बस इतना कहा, ‘पप्पू यादव जी, आप एक सम्मानित जन प्रतिनिधि हैं लेकिन आप हमारे साधुओं और संतों का अपमान कर रहे हैं और उनके भगवा वस्त्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सांसद अवधेश प्रताप के चरणों में भी झुक रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कृपया इसे बंद करें।’ बस इतना कहने पर ही उन्होंने और उनके समर्थकों ने हमें पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें बेरहमी से पीटा। मैं तो किसी तरह बाहर निकल आया लेकिन मेरा दोस्त नहीं निकल पाया। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया।”

चाकू रखने के आरोपों का खंडन करते हुए हैप्पी ने कहा, “हमारे पास कोई चाकू या कोई अन्य हथियार नहीं था। हां, हम पर हमला करने के बाद चप्पलें फेंकी गईं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हमारे साधुओं का अपमान होता रहा तो हम ऐसा करना जारी रखेंगे। इस घटना के बाद रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद पप्पू यादव ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताया और दावा किया कि आरोपी चाकू लेकर आए थे। उनके अनुसार, उनके समर्थकों ने कथित हमले को नाकाम कर दिया।

पप्पू यादव पर हमला

बिहार के पूर्णिया से सांसद यादव शुक्रवार को किए गए अपने प्रदर्शन को लेकर भाजपा, हिंदू संगठनों और अन्य लोगों के विरोध के बीच संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने उनके नाटक को लेकर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है। इसके बाद उसने सांसद पर चप्पल फेंक दी, जिसके बाद पप्पू के समर्थकों और हमलावर के बीच हाथापाई हो गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान 34 वर्षीय सुमित के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है और गाजियाबाद में लोहे का सामान बनाने का काम करता है। पुलिस के अनुसार उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस सूत्र ने बताया कि हैप्पी नामक एक अन्य व्यक्ति घटना के समय यादव के आवास के बाहर खड़ी एक एसयूवी कार में मौजूद था।

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बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बयान द‍िया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह से मुझे चार बार धमकियों भरे फोन आ चुके हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पूर्णिया के सांसद ने कहा, “सुबह से चार फोन आ चुके हैं और धमकी मिल गई है कि आज मार देंगे तुमको।” खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें