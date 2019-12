Happy New Year 2020: भारत में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। रात के ठीक 12 बजते ही देश ने इसका धूमधाम से स्वागत किया। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग एक-दूजे को 2020 के आगमन पर बधाई दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना, लखनऊ, भोपाल, गोवा, मुंबई और अहमदाबाद तक में नए साल का धूमधाम से जश्न मन रहा है।

हालांकि, नए साल ने सबसे पहले दस्तक न्यूजीलैंड में दी, जिसके बाद यह ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। कहीं जोरदार आतिशबाजी के साथ आसमान में खूबसूरत आकृतियां उकेर कर 2020 का वेलकम हुआ तो कहीं पर बौध भिक्षुओं ने शांति का संदेश देकर 2020 का स्वागत किया।

न्यूजीलैंड में सबसे पहले जश्ना का आगाज इसलिए होता है क्योंकि वहां का समय भारतीय समय से 7:30 घंटे आगे होता है। न्यूजीलैंड के बाद रुस में नया साल मनाया जा चुका है। भारत के शाम 5:30 बजे यहां नए साल की शुरूआत हो गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, सिडनी कैनबरा में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी नए साल की बधाइयां दी।

#WATCH New Zealand: #NewYear celebrated in Auckland; visuals from Sky Tower. pic.twitter.com/8EMqdYBwyz

उन्होंने कहा कि साल 2020 में लोगों के साथ मिलकर भारत में बदलाव और 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने का प्रयास जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर एकाउंट नमो 2.0 को रिट्वीट किया जिसमें ‘वर्ष 2020 गीत’ शीर्षक वाला वीडियो जारी किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस गीत को सुंदर संकलन बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 2019 में हमने जो प्रगति हासिल की उसके बारे में उल्लेख है।

#WATCH: Hong Kong rings in the New Year; celebrations at Victoria Harbour. pic.twitter.com/aEwHGiTOy9

— ANI (@ANI) December 31, 2019