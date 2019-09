जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नवरात्र के पहले दिन भारी संख्या में श्रद्धालु कटड़ा पहुंचे।

Katra: Devotees throng Vaishno Devi to offer prayers on the first day of #Navaratri. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/oELU5hP5nv