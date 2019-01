Happy Indian Army Day 2019 Wishes Images, Quotes, Status: सेना दिवस पर जोश भरे ये संदेश भेज वीर जवानों का ऊंचा करें मनोबल

Happy Indian Army Day 2019 Wishes Images, Quotes, Shayari, Status, Pics, Photos, SMS, Messages:देश आज 71वां सेना दिवस मना रहा है। 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर के स्थान पर तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। इसीलिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा बाद में फील्ड मार्शल बने थे।दिल्ली कैंट के करिअप्पा ग्रांउड में आज देश की सेना के जांबाज जवान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल, कैरियर मोटार्र ट्रैक्ड व्हीकल, 155 एमएम सोलटम गन और बीते साल शामिल हुई के-9 वज्र और एम-777 तोप ने भी अपनी ताकत दिखाई।

इस खास मौके पर सेना के जाबाजों को उनके बलिदान के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों को बधाई दी और कहा कि राष्ट्र को उनके समर्पण एवं साहस पर गर्व है। मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘मैं उनके साहस एवं बहादुरी को नमन करता हूं।’’

वतन के वास्ते जीना,

वतन के वास्ते मरना,

वतन पे जां फिदा करना,

प्रभु हमको सिखा देना।

#सेनादिवस

हम जियेंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए

दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए”

“जय हिंद” #जयजवान

वन्देमातरम

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं, देखना हैं जोर कितन बाजू-ए-कातिल में हैं, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में हैं।

“They fight to win and win with a knock out, because there are no runners up in a war.”

This Army day, nation salutes Our Indian Army Men for their indomitable courage & supreme sacrifice. We are because you are. Jai Hind

“Our flag does not fly because the wind moves it, it flies with the last breath of each soldier who died protecting it.” Wishing the amazing Indian Army a very happy 71st ArmyDay. Thank you for your duty and sacrifices for us civilians. Jai Hind