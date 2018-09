Happy Engineering Engineers Day 2018 Wishes Images HD, Quotes, Photos, SMS, Status, SMS, Messages, Wallpaper, Pictures: हर साल 15 सितंबर का दिन भारत में इंजीनियर्स डे के रुप में मनाया जाता है। इस दिन हम सभी लोग उन इंजीनियर्स के योगदान को याद करते हैं, जिनके अथक प्रयासों से आज हम तरक्की की राह पर अग्रसर हैं। भारत में इंजीनियर्स डे महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सर एम. विश्वेश्वरैय्या ने अपनी काबलियत के आधार पर कई बांध, सिंचाई सिस्टम आदि का निर्माण कराया, जिनका फायदा हमारी आज की पीढ़ी को भी मिल रहा है। कभी सूखे की चपेट में रहने वाला मैसूर आज एम. विश्वेश्वरैय्या के प्रयासों से ही खुशहाल और हरा-भरा है।

कौन थे एम. विश्वेश्वरैय्याः एम.विश्वश्वरैय्या का जन्म साल 1861 में मैसूर के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर इलाके के एक गांव मुद्देनहल्ली में हुआ था। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या की प्रारंभिक शिक्षा बेंगलुरु के यूनाइटेड मिशन स्कूल में हुई। बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्होंने पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली।

HOT DEALS Micromax Vdeo 2 4G ₹ 4650 MRP ₹ 5499 -15% ₹465 Cashback Buy Now

Honor 8 Lite PRA-ALOOX 64 GB (Black) ₹ 13900 MRP ₹ 18999 -27% ₹1500 Cashback Buy Now

भारतीय समाज में क्या है एम. विश्वेश्वरैय्या का योगदानः सर एम. विश्वेश्यरैय्या को देश में कई बड़े-बड़े बांध और कई इलाकों में बाढ़ से बचाव के लिए सिस्टम तैयार करने के लिए जाना जाता है। एम. विश्वेश्वरैय्या द्वारा कावेरी नदी पर बनाया गया मशहूर कृष्ण राजा सागर बांध एक वक्त एशिया का सबसे बड़ा बांध था। इतना ही नहीं आज भी इस बांध की मदद से मैसूर और बेंगलुरु को पीने का पानी मिलता है। साथ ही इन इलाकों में सिंचाईं व्यवस्था के लिए भी यह बांध काफी अहम है। विश्वेश्वरैय्या को दक्कन पठार में जटिल सिंचाई व्यवस्था शुरु करने, पुणे के खडकवासला रिजर्वेयर को बाढ़ से बचाने की व्यवस्था और ग्वालियर में टिगरा बांध बनाने के साथ ही हैदराबाद में बाढ़ से बचाव की व्यवस्था बनाने का श्रेय एम. विश्वेश्वरैय्या को जाता है। साल 1952 में भारत सरकार ने एम. विश्वेश्वरैय्या को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ Quotes

“Science is about knowing; engineering is about doing.” — Henry Petroski, American engineer

“At its heart, engineering is about using science to find creative, practical solutions. It is a noble profession.” — Queen Elizabeth II

“The software is a great combination between artistry and engineering.” — Bill Gates, Co-founder of Microsoft

“You can be a Doctor and save lives.

You can be a Lawyer and defend lives.

You can be a Soldier and protect lives.

But why to play with others lives?

So we simply became engineers to screw up our own lives.”

Happy Engineers Day

“On the sixth day God understood he cannot do it all, so he created engineers.” Happy Engineers day

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App