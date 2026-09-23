फिल्म ‘हनुमान अंश’ की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता किसी “चमत्कार” से कम नहीं है। ऐसा कहना है रिटायर्ड कर्नल हनी बख्शी का। और वह ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी खास है। कभी सेना की एक विवादित यूनिट की कमान संभाल चुके और जनरल कोर्ट मार्शल का सामना कर चुके पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी बख्शी ने इस फिल्म में किसी और का नहीं, बल्कि नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है। ‘हनुमान अंश’ नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म है।

हालांकि फिल्म में उनका किरदार कुछ ही समय के लिए है, लेकिन देहरादून में रहने वाले बख्शी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “यह फिल्म बाबाजी के युवा और बचपन के दिनों के बारे में है। यह तीन हिस्सों में बनने वाली फिल्म है। मुझे बताया गया है कि दूसरे हिस्से में मेरा किरदार काफी बड़ा होगा।”

अपने किरदार के बारे में बताते हुए बख्शी कहते हैं कि ‘हनुमान अंश’ की शुरुआत उस समय से होती है, जब प्रसिद्ध धार्मिक गुरु नीम करौली बाबा अपनी “शक्तियां” हासिल कर चुके होते हैं। वह बताते हैं, “मैं (बाबा के रूप में) डॉ. भोंसले से मिलता हूं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के डॉक्टर थे। कहानी की शुरुआत मेरे इस बात से होती है कि मैं भोंसले से कहता हूं कि वह नेहरू को बचा नहीं पाए। यह हिस्सा स्क्रीन पर सिर्फ कुछ मिनट का है। फिल्म की बाकी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई गई है।”

बख्शी आगे कहते हैं, “मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म का हिट होना एक चमत्कार है। मैंने फिल्म के प्रचार के लिए भंडारे भी करवाए। मैंने अपने जान-पहचान के लोगों से कहा कि वे फिल्म देखने जाएं। मुझे लगा था कि यह फिल्म दो हफ्ते में सिनेमाघरों से उतर जाएगी। लेकिन यह तो जबरदस्त हिट हो गई!”

फिल्म में उन्हें यह भूमिका कैसे मिली, इस बारे में बख्शी बताते हैं कि उन्होंने ‘हनुमान अंश’ के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से संपर्क किया था। वह अपने साथ एक स्क्रिप्ट लेकर गए थे और उस पर उनसे मार्गदर्शन मांगा था।

फिल्म मिलने से पहले निर्देशक ने कहा था- नॉन-वेज खाना छोड़ना होगा

बख्शी कहते हैं, “तब तक विशाल फिल्म की योजना बना चुके थे। उन्होंने देखा कि मेरा चेहरा बाबा जी से काफी मिलता-जुलता है। उन्होंने मुझसे यह भूमिका करने को कहा, लेकिन एक शर्त रखी कि फिल्म रिलीज होने तक मुझे नॉन-वेज खाना और शराब छोड़नी होगी।”

61 वर्षीय बख्शी को 1988 में भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में कैडेट रहते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) में कमीशन मिला था। 2007 से 2010 के बीच उन्होंने कोलकाता में MI की एक यूनिट की कमान संभाली। इसके बाद तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह ने उन्हें एक विशेष यूनिट टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन (TSD) की कमान संभालने के लिए चुना।

मई 2012 में जनरल वी.के. सिंह के रिटायर होने के बाद इस यूनिट को लेकर कई जांच हुईं और बख्शी पर भी आरोप लगाए गए। खास तौर पर उनकी यूनिट पर नेताओं के फोन की जासूसी करने का आरोप लगा था और कहा गया था कि यह मामला बड़े राजनीतिक स्तर तक पहुंचा था।

2015 में बख्शी को पंजाब के नाभा में एक आर्मर्ड ब्रिगेड में कोर्ट मार्शल का सामना करने के लिए भेजा गया था। मार्च में बख्शी के खिलाफ चल रही सभी कार्यवाहियां रोक दी गईं। उन्होंने अपने खिलाफ हुई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कानूनी खामियों का हवाला देते हुए और यह दलील देते हुए याचिका दायर की थी कि उन्हें अपने बचाव के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

बख्शी बताते हैं कि अब वह अपना समय वेब सीरीज के लिए स्क्रिप्ट लिखने में बिताते हैं। ‘हनुमान अंश’ की सफलता के बाद वह कहते हैं, “जनरल से लेकर सिपाहियों तक, हर कोई मुझे फोन करके बधाई दे रहा है।”

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अध्यात्म अपनाने से ज्यादा जरूरी, जीवन के असल उद्देश्य को पहचानना है। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि आपका व्यवहार किसी का जीवन बदल दे, आपका हाथ किसी की भलाई के लिए उठे, आपकी सोच किसी निराश या निर्जीव हो चुके व्यक्ति के मन में चैतन्य और ऊर्जा भरकर उसे सजीव कर दे। ‘हनुमान अंश’ भी कुछ ऐसी ही फिल्म है, जो आपकी सोच, विचार और नजरिए को बदल सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक