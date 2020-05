उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का मंगलवार (5 मई) को उनके निवास जयपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कर्नल शर्मा की पत्नी पल्लवी व उनके भाई ने शहीद कर्नल की चिता को मुखाग्नि दी। पुरानी चुंगी श्मशान घाट में इस अवसर पर शहीद के परिजनों के साथ साथ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। शहीद की पत्नी पल्लवी ने हौसला बनाए रखा और पूरे समय वहां मौजूद रहकर सभी रस्म क्रियाओं में भाग लिया।

इससे पहले शहीद कर्नल शर्मा के पार्थिव शरीर को यहां जयपुर मिल्ट्री स्टेशन के 61वें केवलरी ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडर आलोक कलेर, अन्य अधिकारियों व परिवार के सदस्यों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की।

राजस्थान के डिप्टी सचिन पायलट ने अपने ट्वीटर कर्नल के लिए ट्वीट किया, ” मैं जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सहित हमारी सेना के जवानों की शहादत को सलाम करता हूं। इस कठिन समय में शहीदों के परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है।”

कर्नल शर्मा उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के चंजमुल्ला इलाके में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को बचाने के लिए एक दल का नेतृत्व कर रहे थे। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वह शहीद हो गए।

#WATCH Wife, daughter and other family members of Colonel Ashutosh Sharma who lost his life in #Handwara (J&K) encounter, salute him pic.twitter.com/t2yD7fIftO

— ANI (@ANI) May 5, 2020