⁦@AshwiniVaishnaw⁩ ⁦@RailMinIndia⁩ ⁦@IRCTCofficial⁩ why Halal certified products are being served to Hindus? Please stop this.. ⁦@narendramodi⁩ ⁦@AmitShah⁩ ⁦@PMOIndia⁩ ⁦@HMOIndia⁩ pic.twitter.com/qlp0JV5Z4c