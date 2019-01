हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) इन दिनों बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। कंपनी के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। भारत सरकार कंपनी को पर्याप्त काम नहीं दे पा रही है, जिसके चलते उसे बैंक से 962 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट (कर्ज) लेना पड़ा। बीते रविवार की रात एचएएल के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर बैंक से लिए गए कर्ज के बारे में बताया गया। कंपनी ने ट्वीट में लिखा, ”एचएएल पर विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है: एचएएल ने 962 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट लिया है। अनुमानित संग्रह के साथ मार्च तक नकदी की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। एलसीए एमके 1 ए (83) और एलसीएच (15) के लिए आदेश अंतिम चरण में है।” बता दें कि एचएएल की यह हालत तब है जब कंपनी 2003 से लेकर अब तक सरकार को 9000 करोड़ रुपये की लाभांश दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस राशि का 50 फीसदी हिस्सा एचएएल ने सरकार को बीते पांच वर्षों में दिया है। टीओआई की खबर के मुताबिक एचएएल ने कुल 8,996 रुपये सरकार को लाभांश के तौर पर दिए, जिनमें से सरकार ने 4,366 रुपये 2003 से लेकर 2013 के बीच यानी दस वर्षों में लिए और इसके बाद पांच वर्षों में 4,630 करोड़ रुपये का लाभांश लिया।

एचएएल कर्मचारियों के संगठन के महासचिव सूर्यदेवारा चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि बीते 3 वर्षों में सरकार ने कंपनी के शेयरों का दो बार बायबैक किया। कंपनी के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये कदम उठाए गए। चंद्रशेखर के मुताबिक बायबैक से कंपनी की आर्थिक हालत पर असर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएएल के दो बायबैक कुल 6393 करोड़ रुपये के थे। पहला 5265 करोड़ रुपये का बायबैक 2015 में और दूसरा 1128 करोड़ रुपये का 2017 में किया गया।

In view of the various media reports on HAL, following is clarified: HAL has taken overdraft of Rs 962 crores. With anticipated collection upto March, the cash position is expected to improve. Orders for LCA Mk1 A (83) & LCH (15) are in advanced stages.@drajaykumar_ias @PTI_News

