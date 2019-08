तिरूमाला जाने वाली बस के टिकट पर हज और येरूशेलम यात्रा के विज्ञापन! भड़की बीजेपी

Tirupati Bus Tickets, Jagan Reddy: BJP तिरुपति से मंदिरों के शहर तिरुमाला जाने वाली आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस टिकट को लेकर विवाद पैदा हो गया है। दरअसल इन टिकटों के पीछे हज और यरुशलम की तीर्थयात्रा के बारे में सरकारी विज्ञापन छपे हैं। जिन यात्रियों ने बुधवार को विज्ञापनों पर ध्यान दिया, उन्होंने इस बात की जानकारी क्षेत्रीय प्रबंधक को दी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि गैर-हिंदू तीर्थयात्रा के बारे में छपी हुई टिकट सामग्री के साथ एक बंडल गलत तरीके से तिरुपति में आ गया था। संचालन के लिए परिवहन निकाय के कार्यकारी निदेशक ने पुष्टि की कि यह उनके ध्यान में लाया गया है और वे इसमें जांच कर रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, “यह अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी सरकार का एक विज्ञापन है।” आंध्र प्रदेश के मंत्री वेल्लमपल्ली श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि ये टिकट बंडल चुनाव से पहले तेलुगु देशम शासन के दौरान छापे गए थे और बंडल नेल्लोर और कडप्पा के लिए थे। वे तिरुमाला-तिरुपति कैसे आए, इसकी अब जांच की जाएगी।

Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (APSRTC) on Jerusalem Ads On Tirupati Bus Tickets: Tickets withdrawn duly taking sentiments of the devotees. An enquiry has been ordered to probe into this matter&to elicit further information & to avoid recurrence of such incidents pic.twitter.com/G11Bib4G7D

— ANI (@ANI) August 23, 2019