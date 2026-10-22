कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका करीब एक हफ्ता तिहाड़ जेल में रहने के बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। नई दिल्ली की एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने रांका और दास से लिखित में माफीनामा और शपथ पत्र लेने के बाद जमानत पर छोड़ा है।

रिहाई के बाद रांका और आशुतोष का एक वीडियो CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शेयर किया है। इस वीडियो में रांका और अभिषेक ने ‘इंकलाब जिंदाबाद’, ‘भारत माता की जय’ और ‘ज्ञानू मस्ट गो’ के नारे लगाए हैं।

‘ज्ञानू को जाना होगा’

दीपके ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें रांका और दास दोनों तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। दीपके ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, “लड़कों के पास एक संदेश है” और “ज्ञानू को जाना होगा”। बता दें कि यह नारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने को लेकर हैं जिन पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगे हैं।

केजरीवाल ने रांका और आशुतोष को दी बधाई

दीपके ने रांका और आशुतोष के इस वीडियो को रिलीज करके ये साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन रूकने वाला नहीं है। हालांकि सीजेपी ने अभी आगे की रणनीति के बारे में नहीं बताया है। दीपके की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो पर कई विपक्षी नेताओं ने रिएक्शन दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। केजरीवाल ने रांका और आशुतोष को रिहाई को लेकर बधाई दी है।

रांका और दास को आसानी से नहीं मिली जमानत

आशुतोष रांका और सौरव दास को यह रिहाई आसानी से नहीं मिली है। तीसरी बार पेशी के बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिली। पिछली दो पेशियों में अलग-अलग वजहों से दोनों को जमानत नहीं मिल पाई थी।

पहली बार में जब दोनों को जमानत के लिए पेश किया गया था तो उस वक्त उनके आधार कार्ड और जमानत के दस्तावेजों में तस्वीरों का मिलान नहीं हुआ। मोबाइल नंबर भी दस्तावेजों में नहीं थे। पूछताछ में जमानतियों के बयानों में विरोधाभास सामने आया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि नेताओं के दबाव में जमानती बने थे। अदालत ने जमानतियों को अनुपयुक्त मानते हुए दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी थी

इसके बाद दूसरी बार दोनों को 19 अक्टूबर को पेश किया गया तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों प्रवक्ताओं की पांच दिन की न्यायिक हिरासत को दो दिन के लिए और बढ़ा दिया था।

13 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने के दौरान हिरासत में लिया था। रांका और दास सरकार के उस फैसले के अगले दिन पहुंचे थे जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। उन पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने, बैरिकेडिंग तोड़ने और पहले दिए गए शांति बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। इसके बाद 14 अक्टूबर को उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

Boys have a message



Gyanu must go! pic.twitter.com/53Od3dJZ8W — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026

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