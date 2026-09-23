शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग को लेकर ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें चुनाव आयोग के दो सदस्यों की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया में कथित विसंगतियों और फैसलों को लेकर आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई है।

राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राउत ने आरोप लगाया कि देश में चुनाव की प्रक्रिया ‘तमाशा’ बन गई है।

उन्होंने कहा, ”ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में चुनाव तमाशा बन गए हैं। ECI गृह मंत्रालय के अधीन है।”

अमित शाह पर भी साधा निशाना

संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में मौजूदा स्थिति के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की।

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उन्होंने कहा, ”नंबर वन अपराधी अमित शाह हैं। अगर प्रधानमंत्री देश को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अमित शाह को कैबिनेट से हटा देना चाहिए।”

राउत ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं तो वह राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील करेंगे। उनके मुताबिक, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं और उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए कदम उठाना चाहिए।

राष्ट्रपति के बाद सेना प्रमुख से भी अपील की बात

राउत ने कहा कि अगर राष्ट्रपति की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सेना प्रमुख को देश को ऐसे ‘हुक्मशाहों’ से बचाने के लिए आगे आना चाहिए।

उनके बयान के मुताबिक, ”अगर मोदी जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं राष्ट्रपति से अपील करूंगा। अगर राष्ट्रपति भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो सेना प्रमुख को ऐसे ‘हुक्मशाहों’ से देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए।”

राउत ने इससे पहले अपने X अकाउंट पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था, ”अ-ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा! जाना पड़ेगा! उनके आका देश छोड़कर भाग जाएंगे!”

SIR को लेकर चुनाव आयोग के भीतर उठे सवाल

यह बयान ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की उस जांच के बाद आया है जिसमें SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद सामने आने का दावा किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताई। दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि कुछ फैसले और आदेश उनकी जानकारी के बिना लिए या जारी किए गए थे।

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SIR की शुरुआत जून 2025 में बिहार से हुई थी। इसके तहत मतदाता सूची के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं।

Form-6 और मतदाता डेटा को लेकर भी आपत्तियां

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की जांच में Form-6 में किए गए बदलाव और मतदाता डेटा के प्रबंधन को लेकर भी चुनाव आयोग के भीतर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 में SIR से जुड़ा एक सवाल जोड़ा गया था। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी। बाद में सुखबीर सिंह संधू ने भी इस पर सवाल उठाए और बदलाव को हटाने की मांग की।

दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकरण और डिजिटल सिस्टम में बदलाव को लेकर भी चिंताएं दर्ज कराईं। इन आपत्तियों ने चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और SIR के संचालन को लेकर बहस को तेज किया है।