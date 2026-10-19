ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में रविवार को हुए सड़क हादसे में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिजनों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा था। उनका कहना था कि शीतला माता मंदिर के पास सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के नियम हैं, फिर भी प्रशासन उन्हें लागू करने में नाकाम रहा। इसी लापरवाही के कारण हादसा हुआ।

रविवार तड़के धान से भरे एक ट्रक का ढलान पर संतुलन बिगड़ गया। ट्रक ने मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 29 लोग घायल हो गए।

इस हादसे में अपनी मौसी सरला को खोने वाले लोकेन्द्र तोमर ने कहा, “यहां से साइकिल तक नहीं निकलने दी जाती, फिर ट्रक अंदर कैसे आ गया? यह हादसा कैसे हुआ? मेरी मौसी की मौत का जिम्मेदार कौन है?”

हादसे में विद्याराम त्यागी ने अपने दो बेटों और छोटे भाई को खो दिया। तीनों मंदिर के बाहर कतार में खड़े थे, तभी ट्रक ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को कुचल दिया। विद्याराम ने न्याय की मांग करते हुए सवाल उठाया कि रोक के बावजूद इतनी भीड़ वाली सड़क पर भारी वाहन कैसे पहुंच गया। उन्होंने कहा, “मेरे दोनों बेटे और मेरा भाई चले गए। मुझे न्याय चाहिए।”

16 साल के दिव्यांश कुशवाहा की रिश्तेदार सावित्री के लिए हादसे के बाद की सुबह उसे तलाशने में ही बीती। हादसे के बाद मची अफरा-तफरी में दिव्यांश कहीं लापता हो गया था। परिवार मंदिर में दर्शन करने गया था। जब सभी लोग बाहर आए, तो दिव्यांश उनके साथ नहीं था।

सावित्री ने बताया, “हमने उसे काफी देर तक तलाश किया और पुलिस से भी मदद मांगी। जब वह नहीं मिला, तो हम दोबारा मंदिर के अंदर गए। वहीं दिव्यांश की पहचान हुई।”

‘मैंने अपने भाई को तड़पते देखा’

आकाश अपने 16 साल के छोटे भाई गणेश के साथ मंदिर आया था। परिवार के कुछ लोग दर्शन करने के लिए ऊपर चले गए, जबकि गणेश मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही रुक गया। आकाश ने बताया कि तभी ढलान से ट्रक नीचे आया और वहां जमा लोगों को कुचलता चला गया। उसने अपने छोटे भाई को ट्रक की चपेट में आने के बाद तड़पते देखा, लेकिन चाहकर भी उसे बचा नहीं सका।

आकाश ने कहा, “सुरक्षा के इंतजामों में पूरी तरह लापरवाही बरती गई। इसी वजह से मेरे भाई की जान चली गई।”

एक अन्य परिवार निकेश जाटव की हालत के बारे में खबर मिलने का इंतजार कर रहा था। हादसे में निकेश के दोनों पैर टूट गए थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके रिश्तेदार संदीप ने बताया कि उन्हें सुबह करीब पांच बजे हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

संदीप ने कहा, “फोन पर हादसे की खबर मिलते ही मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। निकेश गंभीर रूप से घायल थे। उनके दोनों पैर टूट गए थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत गंभीर है।”

19 साल के गौरव की मां किरण के लिए इस हादसे की सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बताया कि जब वह अस्पताल में थीं, तब उनका बेटा गौरव सांस ले रहा था। इसके बावजूद पुलिस ने उनसे उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को कहा। किरण अपने बेटे को एक निजी अस्पताल में ले जाना चाहती थीं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई।

किरण ने कहा, “मैं उस समय अस्पताल में ही मौजूद थी। मेरा बच्चा गौरव सांस ले रहा था। पुलिस ने मुझसे कहा कि उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बेटे को निजी अस्पताल ले जाना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी।”

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पंजाब के संगरूर जिले में रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में सात महिला मनरेगा मजदूरों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई जबकि दस अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा संगरूर जिले के अलीशेर गांव में हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक