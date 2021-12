गुरुग्राम में शुक्रवार को होने वाले उपद्रव का सिलसिला पहले की तरह से जारी रहा। मुस्लिम समुदाय खुले मैदान में नमाज के लिए एकत्र हुए तो हिंदू संगठनों ने श्रीराम के नारे लगाए। उधर, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दो टूक कहा कि मुस्लिम समुदाय का ये तरीका गलत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चेतावनी के तौर पर कहा कि खुले में नमाज नहीं अदा करने दी जाएगी।

एक सरकारी कार्यक्रम में आए खट्टर ने कहा कि उन्हें या सरकार को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को इष्ट की पूजा करने का हक है। सभी को अपने धर्म के अनुसार चलने का अधिकार है लेकिन हर किसी को दायरे में रहकर ये काम करना चाहिए। उनका कहना था कि मुस्लिमों को चाहिए कि वो मस्जिद में जाकर इबादत करें। खुले मैदान में हर सप्ताह एकत्र होना गलत है। सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी।

एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पहले प्रशासन ने कुछ जगहों पर नमाज की अनुमति दी थी लेकिन वो बाद में वापस ले ली गई थी। अगर इस तरह हर किसी को खुले में मनमानी करने देंगे तो अराजक स्थिति बनने लग जाएगी। सरकार को मुस्लिमों से कोई परेशानी नहीं है। वो अपने मन के मुताबिक धार्मिक कार्य कर सकते हैं लेकिन खुले में नहीं।

Gurgaon: Locals and right wing groups have occupied the site outside sector 37 police station, where namaz is offered, and parked their cars and trucks there. They claim they have gathered here to mourn the demise of CDS and other defence personnel, who were killed in a crash. pic.twitter.com/1qqL7swy4y

— Pavneet Singh Chadha ? ? (@pub_neat) December 10, 2021