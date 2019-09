ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब कितना महंगा पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला जब दिल्ली के एक शख्स का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के चलते 23 हजार रुपए का चालान कटा। यह चालान हरियाणा के गुरूग्राम में काटा गया।ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के आरोप में जिस शख्स का चालान काटा गया है। उसका नाम दिनेश मदन है और वह दिल्ली के गीता कॉलोनी का रहने वाला है।बिना लाइसेंस- 5 हजार, बिना आरसी- 5 हजार, बिना इंश्योरेंस- 2 हजार, प्रदूषण- 10 हजार,बिना हेलमेट- एक हजार को लेकर कुल मिलाकर मदन का 23 हजार का चालान कटा है। यह चालान गुड़गाव कोर्ट से पास हुआ है। दिनेश ने अपनी सफाई में कहा कि वह घर से कागजात मंगा ही रहे थे कि पुलिस ने उनका चालान काट दिया।

मदन का कहना है कि वह चौंक गए और वह रातों को सो नहीं पा रहे हैं। चालान की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं है यह काफी बड़ी राशि है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह घर से कागजात मंगवा सकते हैं इसपर पुलिस ने उनसे 10 मिनट में कागजात लाने को कहा।

Dinesh Madan has been charged Rs 23,000 as challan by Gurugram Traffic Police,says,”I wasn’t wearing helmet&didn’t have Registration Certificate (RC).Traffic police asked me to give him my scooty’s key but I denied. Immediately he printed a challan of Rs 23,000&seized my vehicle” pic.twitter.com/xCqi5iorea

— ANI (@ANI) September 3, 2019