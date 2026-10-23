दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों के गुरुवार को हड़ताल पर चले गए। इसके बाद बिजली जाने से हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह जिलों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इंडस्ट्रियल कामकाज रुक गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार रात 10 बजे से तीनों जिले अंधेरे में डूब गए। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि हड़ताल के 12 घंटे के अंदर, बिजली विभाग को बिजली कटौती के बारे में 3,000 से ज़्यादा शिकायतें मिलीं।

DHBVN के कर्मचारी गुरुग्राम और नूंह में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्राइवेटाइज़ करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं।

बिजली जाने से लोग सड़कों पर उतर आए। जिससे जिलों के कई इलाकों में गाड़ियों का ट्रैफिक प्रभावित हुआ। गुरुग्राम के भीमगढ़ खेरी इलाके में बुधवार रात से बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद है।

बिजली जाने से हुई परेशानी और अंधेरे से गुस्साए गांववाले गुरुवार को दौलताबाद फ्लाईओवर पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी। गांववालों के सड़कों पर उतरते ही फ्लाईओवर के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, उन्होंने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके कॉल का जवाब नहीं दिया गया, जिससे उन्हें सड़कों पर आकर सड़क जाम करनी पड़ी। गांववालों की मांग है कि जब तक बिजली सप्लाई ठीक नहीं हो जाती, वे सड़क खाली नहीं करेंगे। लोकल लोगों के रोड ब्लॉक करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गांववालों को शांत किया और ट्रैफिक जाम खुलवाया। बाद में गांववालों को वहां से हटा दिया गया।

हालांकि, इस इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन वह पूरी तरह बेअसर साबित हुए। ऐसे में सिस्टम की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब कर्मचारियों की हड़ताल की पूर्व सूचना प्रशासन और बिजली निगम के पास पहले से मौजूद थी तो वक्त रहते वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

इस बीच, गुरुग्राम के डीसी ने बिजली संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली सप्लाई से जुड़ी किसी भी समस्या, तकनीकी खराबी या पावर कट की जानकारी हेल्पलाइन नंबर (1912 / 1800-180-4334 WhatsApp हेल्पलाइन: 8813999708 / 9540954768) पर दें।

अरुणाचल सीमा पर चीन के साथ झड़प के आईटीबीपी के डीजी के बयान पर कांग्रेस नेता का तंज, पूछा- ‘विश्वगुरु’ मौन क्यों?

अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन के साथ आमने-सामने की झड़प को लेकर आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के सामने लगातार रियायतें दे रही है, जबकि सीमा पर हालिया टकराव को लेकर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आईटीबीपी के महानिदेशक ने बयान दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीनी सैनिकों के साथ आमना-सामना हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर।