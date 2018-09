UPA अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। गुरुग्राम पुलिस ने एक लैंड डील मामले में वाड्रा के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज और DLF (गुरुग्राम शाखा) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, यह मामला गुरुग्राम के खेड़की दौला में जमीन खरीद से जुड़ा है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा- 420, 120B, 467, 468 और 471 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 13 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ धाराएं बेहद गंभीर हैं। वाड्रा पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार के वक्‍त करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदने का आरोप है। तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री हुड्डा पर वाड्रा को जानबूझकर फायदा पहुंचाने का आरोप है। साथ ही गलत तरीके से जमीन आवंटित करने की भी बात कही गई है। आरोप है कि वाड्रा ने इसके जरिये हजारों करोड़ रुपये की कमाई की। हालांकि, दोनों शुरुआत से ही इन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने अब जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है।

An FIR has been registered against Robert Vadra, former Haryana CM Bhupinder Hooda, DLF Company Gurugram & Onkareshwar Properties Gurugram in an alleged Gurugram land grab case. pic.twitter.com/US6Q2U34qo

— ANI (@ANI) September 1, 2018