गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को टक्कर मारने वाले इन आरोपियों की गुरुग्राम पुलिस ने रिमांड की मांग की थी। अब दोनों को 18 सितंबर को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जांच के दौरान हादसे का क्राइम सीन दोबारा क्रिएट कराया जाएगा। इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगाना चाहती है कि हादसे के वक्त कार में कौन-कौन लोग मौजूद थे।

आपको बता दें कि गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को टक्कर मारने के आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस के द्वारा बैंसला के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ी गई है।

जिम संचालक एवं खुद को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बताने वाले बैंसला ने कहा कि उसे डर था कि बाइक सवारों का ग्रुप उसके साथ मारपीट कर सकता है इसलिए वह मौके से भाग गया। विवाद के बाद आरोपी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया है।

बचाव पक्ष ने रिमांड का किया विरोध

आरोपियों की ओर से पेश वकील ललित बिंदल ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास जांच के लिए पहले ही पर्याप्त समय था और इसी आधार पर बचाव पक्ष ने रिमांड पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

ललित बिंदल ने कहा, ”कोर्ट ने दो दिन की पुलिस कस्टडी दी है। हमने इसका विरोध किया और कहा कि पुलिस के पास पहले ही पर्याप्त समय था। हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कोर्ट ने अपना फैसला दिया।”

‘मीडिया ट्रायल की वजह से दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का केस’

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने हत्या के प्रयास की धारा लगाए जाने पर भी सवाल उठाए। वकील ने दलील दी कि मीडिया ट्रायल की वजह से इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया।

बचाव पक्ष ने BNS की धारा 109 का हवाला देते हुए कहा कि हत्या के प्रयास के मामले में अपराध के पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। वकील के मुताबिक, इस घटना में ऐसा कोई मोटिव सामने नहीं आया है।

बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि बाइक सवारों की पहचान तक स्पष्ट नहीं है। वकील के अनुसार, बाइकर्स ने ऐसे कपड़े और हेलमेट पहने हुए थे जिससे यह तक पता नहीं चल पाया कि वे पुरुष थे या महिला।

पुलिस हादसे की कड़ियां जोड़ने में जुटी

पुलिस की ओर से मांगी गई रिमांड का मुख्य आधार हादसे से जुड़े घटनाक्रम की जांच और मौके का क्राइम सीन दोबारा तैयार करना बताया गया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि घटना के समय कार में कौन-कौन लोग मौजूद थे।

कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। कोर्ट परिसर से पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई।

‘मैं अभी भी सदमे में हूं’, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं पीड़िता शिवानी

गुरुग्राम में हिट-एंड-रन मामले की पीड़िता शिवानी चौहान उर्फ सिया ने कहा है कि वह अभी भी इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हैं। शिवानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है।

शिवानी के पिता रोशन चौहान आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग के सदस्य हैं। रोशन ने कहा कि उनकी बेटी अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। पिता ने कहा कि उन्हें इसके इसके बारे में सिर्फ न्यूज़ और सोशल मीडिया से पता चला। शिवानी भी आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर और यूथ विंग की सदस्य हैं।

कबड्डी प्लेयर, बॉडी बिल्डर, जिम ओनर या…, गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाला आरोपी कल्याण बैंसला कौन है?

गुरुग्राम हिट एंड रन केस की चर्चा सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है। पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर आरोपी कल्याण बैंसला की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर आरोपी कौन है और क्या करता है? हालांकि आरोपी का इंस्टा अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है।