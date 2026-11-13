पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान (Gurmeet Singh Khuddian) का टिकट कटने को लेकर हो रही है। खुदियान वही नेता हैं, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और अकाली दल के बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल को उनके गढ़ लंबी में हराकर सबको चौंका दिया था।

लेकिन अब पार्टी ने उनकी जगह उनके भतीजे रणधीर सिंह धीरा खुदियान (Randhir Singh Dhira Khuddian) को लंबी (Lambi) से उम्मीदवार बना दिया है।

आखिर जिस नेता ने बादल परिवार के मजबूत किले में सेंध लगाई, उसी का AAP ने टिकट क्यों काट दिया? पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह बठिंडा नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर AAP के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ विवाद भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि अब तक पार्टी ने दूसरी सूची में केवल खुदियान को ही कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद टिकट नहीं दिया है।

बादल को हराकर बने थे सुर्खियों में

गुरमीत सिंह खुदियान जुलाई 2021 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में AAP ने उन्हें लंबी सीट से मैदान में उतारा। यहां उनका मुकाबला पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल से था।

खुदियान ने बादल को 11,396 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। प्रकाश सिंह बादल 1997 से लगातार पांच बार लंबी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे में अपने ही गढ़ में मिली हार से बादल की अजेय नेता वाली छवि को बड़ा झटका लगा था। लेकिन चार साल बाद अब पार्टी के भीतर खुदियान की स्थिति पहले जैसी मजबूत नजर नहीं आ रही है।

सिसोदिया से टिकट बंटवारे पर हुआ था विवाद

पार्टी के अंदर चर्चा है कि पिछले साल जून में बठिंडा नगर निगम चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर खुदियान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के बीच कहासुनी हुई थी। बताया जाता है कि खुदियान पार्टी के टिकट बंटवारे से नाराज थे। उनका कहना था कि उनके सुझाए नामों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

इस विवाद के कुछ दिन बाद ही उनके भतीजे रणधीर सिंह को पंजाब स्टेट कंटेनर एंड वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि पार्टी लंबी में खुदियान के अलावा एक और राजनीतिक ताकत तैयार कर रही है।

रणधीर सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में खुदियान की कोर टीम का हिस्सा थे, लेकिन बाद में चाचा-भतीजे के रिश्तों में खटास आ गई थी। अब पार्टी ने खुदियान की जगह रणधीर को ही लंबी से उम्मीदवार बना दिया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नजदीकी भी चर्चा में

खुदियान के टिकट कटने की एक और वजह उनके बीजेपी नेतृत्व, खासकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अच्छे संबंधों को भी माना जा रहा है। खुदियान को चौहान के करीब माना जाता है। पंजाब के किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर वह उनसे सीधे बातचीत करते रहे हैं।

दिसंबर 2024 में खुदियान ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर उनसे आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत शुरू कराने में दखल देने की मांग की थी।

इसके बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनिश्चितकालीन अनशन के दौरान भी खुदियान ने चौहान से किसान नेताओं के साथ बातचीत करने को कहा था। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बैठक को पहले कराने का मुद्दा भी उठाया था।

हालांकि, खुदियान ने शिवराज सिंह चौहान से अपने संबंधों को लेकर किसी भी तरह की राजनीतिक अटकल को खारिज किया है। उनका कहना है कि दोनों के बीच अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं और इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।

किसानों के मुद्दे पर भी घिरे थे कृषि मंत्री

खुदियान को किसानों के मुद्दों पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसका एक उदाहरण मोहाली स्थित कलकट भवन को लेकर हुआ विवाद है।

दरअसल, 21 जुलाई को पंजाब कैबिनेट ने कलकट भवन को कृषि विभाग से उद्योग विभाग को देने की मंजूरी दी थी। इसका मकसद वहां इनोवेशन और स्टार्टअप सेंटर बनाना था।

हालांकि, इस फैसले पर उस समय खुदियान ने सार्वजनिक रूप से कोई विरोध नहीं जताया था। खास बात यह है कि इस भवन में पंजाब स्टेट फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स कमीशन और पंजाब बायोटेक्नोलॉजी पार्क के कार्यालय भी हैं। इस इमारत को मूल रूप से किसानों और नीति बनाने वालों के लिए तैयार किया गया था।

कैबिनेट के फैसले के बाद किसान संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद खुदियान ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह यह मामला कैबिनेट में उठाएंगे।

22 अक्टूबर को हुई कमेटी की बैठक में उन्होंने पूरी इमारत उद्योग विभाग को देने का विरोध किया और केवल एक मंजिल देने का प्रस्ताव रखा।

2024 के लोकसभा चुनाव में भी कमजोर हुई थी पकड़

लंबी विधानसभा क्षेत्र में खुदियान की राजनीतिक पकड़ कमजोर होने के संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिले थे।

इस चुनाव में लंबी विधानसभा क्षेत्र से अकाली दल की उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल को 23,264 वोटों की बढ़त मिली थी। यह वही इलाका था, जहां खुदियान ने दो साल पहले उनके ससुर प्रकाश सिंह बादल को हराया था। लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह साफ हुआ कि लंबी में बादल परिवार का प्रभाव अब भी कायम है।

टिकट कटने पर बोले- पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया

टिकट कटने के बाद गुरमीत सिंह खुदियान की तरफ से फिलहाल किसी तरह की नाराजगी या बगावत के संकेत नहीं मिले हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है और वह अपने मौजूदा पद से संतुष्ट हैं। खुदियान ने कहा, “पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया। मुझे किसी पद या सत्ता का लालच नहीं है। पार्टी ने मुझे जो भी दिया है, मैं उससे खुश हूं।”

शिवराज सिंह चौहान के साथ अपने रिश्तों पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। उन्होंने कहा, “इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वह मुझे खास तवज्जो जरूर देते हैं, लेकिन यह सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ता है।” AAP छोड़ने की अटकलों पर भी खुदियान ने साफ कहा, “मैं आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं।”

फिलहाल खुदियान का टिकट कटना पंजाब की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस नेता ने कभी लंबी में प्रकाश सिंह बादल को हराकर इतिहास रचा था, अब उसी सीट पर AAP ने उनके भतीजे को मौका दिया है। हालांकि, पार्टी ने आधिकारिक तौर पर टिकट काटने की वजह नहीं बताई है।

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पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को 31 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की। आम आदमी पार्टी की इस इस लिस्ट में कई नाम ऐसे भी हैं, जिनका विवादों से नाता रहा है। इस लिस्ट में पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के दो पुराने करीबी साथियों को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने दो ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है, जिनके पार्टी में शामिल होने से राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक