ज्योत्सना कुमार ने साल 2012 में गुरुग्राम के सेक्टर-102 स्थित एमार (Emaar) के गुरुग्राम ग्रींस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था। ज्योत्सना को फ्लैट का पजेशन (कब्जा) 2016 में मिलना था लेकिन चाबियां दिसंबर 2018 में जाकर मिलीं।

ज्योत्सना अब पजेशन में हुई देरी के लिए मुआवजे की लड़ाई लड़ रही हैं और मामला कानूनी कार्यवाही में उलझ गया है। ज्योत्सना पेशे से लेक्चरर हैं और एनसीआर के कई कॉलेजों में पढ़ा चुकी हैं।

ज्योत्सना कहती हैं, “हर सुनवाई और देरी हमें भारी पड़ती है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, इतने अमीर नहीं कि घर मिलने में देरी होने पर उसे यूं ही छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं।” उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने सिस्टम में उनके भरोसे की परीक्षा ली है हालांकि उनकी उम्मीद कायम है।

पजेशन में देरी के लिए मांगा ब्याज

ज्योत्सना इस प्रोजेक्ट के उन लगभग 50 घर खरीदारों में से एक हैं, जिन्हें पजेशन में देरी के लिए मांगा जा रहा ब्याज अभी तक नहीं मिला है। इनमें से हर एक ने अपने क्लेम की रकम (जो 20 लाख से 40 लाख रुपये के बीच है) का 20% से ज्यादा हिस्सा कानूनी लड़ाई में खर्च कर दिया है। यह खर्च उस लोन और EMI के अलावा है, जो उन्होंने अपने घर के लिए किया था।

मुआवजा मांगने का अधिकार बरकरार रखा

5 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पजेशन लेने के बाद भी मुआवजा मांगने के उनके अधिकार को बरकरार रखा। हालांकि, खरीदारों को अब रियल एस्टेट रेगुलेटर के पास वापस जाना होगा और यह साबित करना होगा कि उनके क्लेम कानूनी रूप से तय समय-सीमा के भीतर ही दायर किए गए थे।

अदालत ने क्या कहा?

अपने फैसले में जस्टिस जगमोहन बंसल ने खरीदारों के अधिकारों के मुख्य मुद्दे पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस बंसल ने कहा, “पजेशन सौंपने या कन्वेयंस डीड (संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज) निष्पादित करने स अलॉटी (घर पाने वाले) का ब्याज मांगने के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता।” हालांकि कोर्ट ने एक समय-सीमा (लिमिटेशन पीरियड) भी तय की है।

अदालत ने कहा कि ब्याज मांगने वाली शिकायत सही समय-सीमा के भीतर दायर की जानी चाहिए जो हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इसमें पजेशन लेने की तारीख से तीन साल की एक मानक समय-सीमा तय की गई, जिसमें 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच के कोविड-19 के वक्त को शामिल नहीं किया गया।

चूंकि हाई कोर्ट एक साथ कई अपीलों पर सुनवाई कर रहा था, इसलिए उसने हर मामले के लिए पजेशन लेने और शिकायत दर्ज करने की अलग-अलग तारीखों की जांच नहीं की। अदालत ने कहा कि इस निष्कर्ष को हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) को दर्ज करना चाहिए।

चार महीने के भीतर निपटारा करने का निर्देश

हाई कोर्ट ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मामले को वापस अथॉरिटी के पास भेज दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या शिकायत सही समय-सीमा के भीतर दर्ज की गई थी या नहीं। दोनों पक्षों को 16 अक्टूबर को HRERA के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है और यह भी कहा गया है कि इन मामलों का निपटारा चार महीने के भीतर कर दिया जाए।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने इस मामले में टिप्पणी के लिए एमार (Emaar) के पीआर प्रतिनिधियों से संपर्क किया लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

कैसे आगे बढ़ा विवाद?

घर खरीदारों में से एक पूनम गोयल का मामला बताता है कि यह विवाद कैसे आगे बढ़ा। अप्रैल 2013 में, खरीदार और एमार के बीच ‘बायर्स एग्रीमेंट’ (खरीदार समझौता) हुआ और उसी साल जून में निर्माण काम शुरू हो गया। फ्लैट सौंपने की तय समय-सीमा नवंबर 2016 में खत्म हो गई थी। मई 2019 में एमार को ‘ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट’ (कब्जा प्रमाण पत्र) मिला और उन्होंने खरीदारों को फ्लैट का पजेशन लेने को कहा।

आखिरकार, दिसंबर 2019 में फ्लैट का पजेशन दिया गया और फरवरी 2020 तक ‘कन्वेयंस डीड’ (स्वामित्व हस्तांतरण विलेख) को भी पूरा कर लिया गया।

पूनम के मामले में फ्लैट की कुल कीमत 96.40 लाख रुपये तय की गई थी लेकिन उन्होंने एमार को 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया। पजेशन मिलने में हुई देरी के लिए ब्याज की मांग करते हुए पूनम और उनके पति ने सितंबर 2022 में HRERA यानी अथॉरिटी में शिकायत दर्ज कराई।

खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया

अगस्त 2024 में अथॉरिटी ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया और एमार को निर्देश दिया कि वे देरी के हर महीने के लिए 11% सालाना की दर से ब्याज दें। यह ब्याज नवंबर 2016 (तय समय-सीमा) से लेकर मई 2019 (जब पजेशन का प्रस्ताव दिया गया) तक के वक्त के लिए होगा।

एमार ने इस आदेश को चुनौती दी। लेकिन हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ‘कन्वेयंस डीड’ पूरी होने या कब्जा मिल जाने से आवंटियों (घर खरीदारों) के कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते।

हाई कोर्ट पहुंच गया मामला

इसके बाद बिल्डर हाई कोर्ट पहुंच गया। एमार ने अदालत में कहा था कि घर खरीदारों ने पजेशन के समय दिए गए मुआवजे को अपनी मर्जी से स्वीकार कर लिया था और इसके बाद अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पूरी तरह खत्म हो गया। कंपनी का तर्क था कि अगर कोई तय समय-सीमा न हो और कभी भी शिकायत करने की छूट दी जाए तो इससे अफरा-तफरी मच जाएगी।

अदालत में सुनवाई के दौरान घर खरीदारों ने बताया कि कुछ मामलों में पजेशन में देरी के लिए कानूनी रूप से ब्याज की रकम 40 लाख रुपये से भी ज्यादा बनती थी जबकि डेवलपर ने इसके बदले केवल 5 से 6 लाख रुपये ही दिए थे।

हाई कोर्ट ने एमार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पजेशन मिलते ही अनुबंध पूरी तरह खत्म हो जाता है। अदालत ने कहा कि जब तक कोई घर खरीदार लिखित रूप में यह न कहे कि वह कम रकम को ‘पूर्ण निपटान’ (फुल सेटलमेंट) के तौर पर स्वीकार कर रहा है तब तक बिल्डर अपनी कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।

घर खरीदारों के लिए अदालत के इस फैसले का मतलब है कि कानूनी कार्यवाही अभी और चलेगी। पूनम के पति और व्यवसायी अजय गोयल ने कहा कि लंबे वक्त तक चले इस विवाद से खरीदारों को अपने अधिकारों को समझने में भी मदद मिली है। दंपति ने कहा, “हमें ठीक से नहीं पता था कि देरी के लिए हम किस तरह के मुआवजे का दावा कर सकते हैं या इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। यह प्रक्रिया काफी लंबी रही है लेकिन इस दौरान हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चला।”

वकील और ‘गुड़गांव ग्रींस रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन’ के महासचिव, एडवोकेट जगदीप श्योराण ने कहा,

“लगभग 50 लोगों में से ज्यादातर ने तय समय-सीमा के भीतर अपने दावे दाखिल कर दिए थे, इसलिए हम इस आदेश के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। खरीदारों को RERA के सामने फिर से यह साबित करना होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो।”

एडवोकेट श्योराण ने कहा, “अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में खरीदारों को शायद यह न पता हो कि RERA के तहत उन्हें क्या कानूनी उपाय मिलते हैं। इसके अलावा, कानूनी लड़ाई का खर्च भी एक बड़ी रुकावट बन सकता है। किसी मामले को लगातार लड़ते रहने के लिए आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होती है क्योंकि राहत पाने से पहले खरीदारों को दावे दाखिल करने, मामले की सुनवाई और फैसले के अमल (एग्जीक्यूशन) जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया अदालतों के मुकाबले तेज है, फिर भी इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है।”