आम आदमी पार्टी जैसी…’अमित शाह बोले- पंजाब की कानून-व्यवस्था की हालत खराब, सीएम दौरा करने में व्यस्त

Gurdaspur Amit Shah: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां(पंजाब) के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देशभर का दौरा करवाते हैं।

Amit Shah: केंद्रीय मंत्री अमित शाह। (फाइल फोटो)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram