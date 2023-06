गुरबाणी का मुफ्त प्रसारण क्या अकाली को सीधी चोट है? जानिए मान सरकार के एक प्रस्ताव पर क्यों बरपा हंगामा

भगवंत सरकार मानती है कि गुरबाणी सुनने का अधिकार सभी का है, ऐसे में इसका मुफ्त प्रसारण जरूरी है। इसी वजह से सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 में नई धारा जोड़ी जाएगी और सदन में प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

पंजाब की सियासत में इस समय एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। गुरबाणी को लेकर पंजाब की भगवंत सरकार और अकाली दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। असल में पंजाब सरकार सदन में एक प्रस्ताव लाने वाली है जिससे अमृतसर के हरमंदिर साहिब (स्‍वर्ण मंदिर) में होने वाली गुरबाणी के प्रसारण के लिए किसी भी तरह के टेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुफ्त में ही कोई भी इसका प्रसारण कर पाएगा। भगवंत सरकार मानती है कि गुरबाणी सुनने का अधिकार सभी का है, ऐसे में इसका मुफ्त प्रसारण जरूरी है। इसी वजह से सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 में नई धारा जोड़ी जाएगी और सदन में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। अब इस प्रस्ताव पर पंजाब की सियासत में जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। असल में अभी तक बादल परिवार का जो पीटीसी चैनल है, उस पर गुरबाणी का सुबह-शाम प्रसारण होता है। पीटीसी चैनल को ये टेंडर Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) से मिला हुआ है। लेकिन पंजाब की मान सरकार का आरोप है कि SGPC एक राजनीतिक कठपुतलती बन गया है जो सिर्फ अपने मालिकों के इशारे पर काम कर रहा है। जोर देकर कहा गया है कि सभी चैनलों को गुरबाणी चलाने की अनुमति ना देना गलत है। सीएम मान ने तो यहां तक कह रखा है कि इस गुरबाणी के जरिए भी बादल परिवार अपना राजनीतिक फायदा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पीटीसी नेटवर्क का कहना है कि गुरबाणी के प्रसारण के लिए उनकी तरफ से हर साल SGPC को 2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। वहीं SGPC के जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं, उसका प्रसारण भी पीटीसी पर किया जाता है। लेकिन अब जिस प्रस्ताव को लाने की बात हो रही है, इसके बाद बादल परिवार के चैनल की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। वैसे भी जुलाई में पीटीसी और SGPC का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। अभी के लिए अकाली इस प्रस्ताव को लेकर अपने चैनल का जिक्र तो नहीं कर रही, लेकिन कानून का हवाला देकर विरोध जरूर जता रही है। अकाली अध्यक्ष सुखबीर बादल कहते हैं कि सिख संगत से गुरबाणी प्रचार का अधिकार छीनना एक खतरनाक कदम है और गुरुद्वाओं को सरकारी कंट्रोल में लाने की कोशिश है। ये सिर्फ खालसा पंथ के गुरुद्वारों पर हमला नहीं है, बल्कि सिख समाज पर भी हमला है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram