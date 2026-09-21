जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरद सत्र (autumn session) सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके जवाब में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने के कारण विधानसभा की कार्यवाही सुबह पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

सत्र की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने बजट सत्र के बाद दिवंगत हुए सदन के पूर्व सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव पढ़े। इनमें पूर्व मंत्री मुस्तफा कमाल भी शामिल थे। शोक प्रस्ताव पढ़े जाने के बाद बीजेपी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा समेत कुछ बीजेपी विधायक सदन के वेल में भी पहुंच गए।

सत्ता पक्ष ने उठाया राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा

बीजेपी सदस्यों की नारेबाजी के बीच सीपीआई(एम) नेता एमवाई तारिगामी अपनी सीट से उठे और उन्होंने बीजेपी के विरोध का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदन में एक और नारा लगाया जाना चाहिए कि निर्वाचित सरकार को सत्ता संभाले दो साल हो चुके हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं किया गया है।

इसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों ने भी बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए।

विरोध और नारेबाजी के बीच स्पीकर ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने बीजेपी सदस्यों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, ”गुंडागर्दी नहीं चलेगी।”

हंगामे के बावजूद कुछ विधायक अपने सवाल सदन में उठाने में कामयाब रहे। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भी विपक्ष को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल एक-एक करके पूछे जाने चाहिए।

उन्होंने कहा, “हम सभी मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि विपक्ष जनहित के मुद्दों में रुचि नहीं रखता।”

‘समाज का हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा’

विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने लोगों से बड़े-बड़े वादे किए थे लेकिन सरकार के दो साल पूरे होने के बाद भी मुख्यमंत्री यही कहते रहते हैं कि उनके पास अधिकार नहीं हैं और सरकार काम नहीं कर सकती।

शर्मा ने आरोप लगाया कि दो साल में सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई है। उन्होंने भ्रष्टाचार, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के प्रदर्शन और विभिन्न वर्गों में असंतोष का मुद्दा भी उठाया।

सरकारी नौकरियों की आउटसोर्सिंग को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार को जवाबदेह ठहराना मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी की जिम्मेदारी है। शर्मा ने कहा कि भारत सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हर सवाल और हर मुद्दे का जवाब सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करने की बात है तो मौजूदा व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहिए।