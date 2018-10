अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने गुरुवार (18 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन छोड़ दिया। महेंद्र इसी साल जुलाई में कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का हिस्सा बने थे। यानी उन्हें पार्टी में लगभग तीन महीने हुए थे कि उन्होंने इससे भी अपना नाता तोड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी को अलविदा कहने के बाद उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा, “मैं अब पिता की मदद करूंगा।”

आपको बता दें कि राज्य में शंकर का नाम क्षत्रिय समाज में बड़ा नेता के रूप में गिना जाता है। वह कुछ वक्त से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले थे। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ अंदाजा लगा रहे थे कि उनके बेटे भी बीजेपी में अधिक वक्त नहीं बिताएंगे। महेंद्र को गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल और बीजेपी नेता जीतू वाघाणी ने पार्टी में शामिल कराया था।

Shankersinh Vaghela's son Mahendrasinh Vaghela resigns from BJP. He had joined the party in July, this year. (file pic) pic.twitter.com/QWcdDJO2Ms

