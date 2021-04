देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं। इधर गुजरात के सूरत में एक सरकारी अस्पताल में कोरोना से बचने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया था। आर्य समाज के लोगों द्वारा अस्पताल में यज्ञ किया गया। आर्य समाज के सदस्यों ने बताया कि उन्हें अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यज्ञ करने के लिए कहा गया था।

आर्य समाज के अध्यक्ष उमाशंकर आर्य ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हमने इससे पहले रामनाथ घेला और कुरुक्षेत्र श्मशान घाटों पर भी यज्ञ किया था। अस्पताल के डीन की तरफ से हमें कोविड अस्पताल के सामने यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था।बताते चलें कि गुजरात में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है। खबरों के अनुसार यहां हर घंटे 3 लोगों की जान जा रही है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से सांस उखड़ रही है। अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के कारण मरीज एंबुलेंस में ही दम तोड़ दे रहे हैं। मौत के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

Gujarat: State-run hospital arranges for yagna to get rid of #Covid19

