गुजरात के वडोदरा में 978 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट चर्चा में है। दरअसल भारत के पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद यूसुफ पठान से यह जुड़ा है और लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। प्लॉट अब नीलाम होने वाला है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VMC) ने इसकी सावर्जनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्लॉट उन सात म्युनिसिपल ज़मीन के टुकड़ों में से एक है, जिनकी वैल्यूएशन को इस हफ़्ते सिविक बॉडी की स्टैंडिंग कमिटी ने मंज़ूरी दे दी है और उम्मीद है कि इसे जुलाई में VMC जनरल बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

यह कदम तब उठाया गया है जब यूसुफ पठान को गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की एक पॉलिसी के तहत राहत मांगने के लिए समय दिया है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ज़मीन देने का प्रावधान करती है। विवादित प्लॉट की पहचान शहर के तंदलजा इलाके में टाउन प्लानिंग स्कीम 22 में प्लॉट नंबर 90 के तौर पर हुई है। इसकी कीमत अब 2.10 लाख रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर तय की गई है। मंज़ूर रेट पर जमीन की कीमत लगभग 20.5 करोड़ रुपये है। यह वैल्यूएशन उस रेट से लगभग तीन गुना है जिस पर 14 साल पहले यूसुफ पठान को प्लॉट अलॉट करने का प्रपोज़ल था।

यूसुफ पठान ने किया था आग्रह

यह विवाद 2012 का है जब यूसुफ पठान ने VMC से 99 साल की लीज़ पर ज़मीन अलॉट करने का आग्रह किया था। VMC की स्टैंडिंग कमिटी और जनरल बोर्ड ने प्रपोजल को मंज़ूरी दे दी और बिना पब्लिक ऑक्शन के प्लॉट को 57,270 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर पर अलॉट करने पर राज़ी हो गए।

हालांकि जब प्रपोज़ल को मंज़ूरी के लिए राज्य के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास भेजा गया तो उसमें मुश्किलें आ गईं। जून 2014 में विभाग ने यह कहते हुए अलॉटमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि पब्लिक बिडिंग प्रोसेस को फॉलो किए बिना ज़मीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इसके कारण प्रपोज़ल को रोक दिया, लेकिन ज़मीन फेंसिंग से घिरी रही और यूसुफ पठान के कब्ज़े में रही।

यह मुद्दा जून 2024 में फिर से सामने आया, जब यूसुफ पठान पश्चिम बंगाल के बहरामपुर चुनाव क्षेत्र से TMC टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। बीजेपी के कंट्रोल वाली सिविक बॉडी ने उन्हें म्युनिसिपल ज़मीन पर बिना इजाज़त कब्ज़े का आरोप लगाते हुए एक एनक्रोचमेंट नोटिस जारी किया। यूसुफ पठान ने VMC के एक्शन को चैलेंज किया और प्लॉट पर अपने दावे को मान्यता देने की मांग की। हालांकि अगस्त 2025 में हाई कोर्ट ने ओरिजिनल अलॉटमेंट प्रपोज़ल को खारिज करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ट्रांज़ैक्शन को मंज़ूरी देने से इनकार करके अपनी शक्तियों के अंदर काम किया था।

15 जून को यूसुफ को मिली राहत

इस साल 15 जून को हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यूसुफ पठान की अपील पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की हेडिंग वाली एक डिवीजन बेंच ने उन्हें 1999 की राज्य पॉलिसी के तहत राहत पाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया, जो कुछ शर्तों के तहत इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ज़मीन अलॉट करने की इजाजत देती है। साथ ही बेंच ने सवाल किया कि अलॉटमेंट प्रपोजल खारिज होने और सिविक बॉडी को कोई पेमेंट किए बिना भी उन्होंने 2014 से ज़मीन पर कब्ज़ा कैसे जारी रखा।

कोर्ट ने यह भी बताया कि पब्लिक जमीन पर बिना इजाजत कब्ज़े के लिए मुआवजा, अगर देना बनता है, तो मौजूदा मार्केट रेट पर कैलकुलेट किया जा सकता है। इस बैकग्राउंड में VMC का ज़मीन का ताजा वैल्यूएशन न केवल भविष्य की किसी नीलामी के लिए बल्कि लंबे समय तक कब्ज़े से होने वाली संभावित रिकवरी तय करने के लिए भी अहम हो सकता है।

हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यूसुफ पठान द्वारा बताई गई स्पोर्ट्सपर्सन पॉलिसी इस मामले में लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़मीन राज्य सरकार की नहीं, बल्कि नगर निगम की है। VMC के एक अधिकारी ने कहा, “यह पॉलिसी सिविक बॉडी के प्लॉट पर लागू नहीं होती है। राज्य जमीन दे सकता है, लेकिन ऐसा अलॉटमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर नहीं थोपा जा सकता।” उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब जनरल बोर्ड वैल्यूएशन को मंज़ूरी दे देता है, तो लैंड और एस्टेट डिपार्टमेंट के तय करने पर प्लॉट को पब्लिक बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए नीलाम किया जा सकता है।

वैल्यूएशन के लिए मंज़ूर किए गए सात प्लॉट में से पांच पब्लिक और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व हैं, जबकि दो को रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए डेज़िग्नेट किया गया है। दोनों रेजिडेंशियल प्लॉट तंदलजा में हैं। यूसुफ पठान के प्लॉट के अलावा दूसरा रेजिडेंशियल पार्सल (प्लॉट नंबर 97 — 2,878 स्क्वायर मीटर का है और इसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपये प्रति स्क्वायर मीटर आंकी गई है।

बाकी प्लॉट पब्लिक सुविधाओं के लिए रखे गए हैं, जिसमें अकोटा में एक नेबरहुड सेंटर और भायली में तीन पार्सल शामिल हैं जो बस स्टैंड, एक सेंट्रल हेल्थ सेंटर और एक स्कूल और खेल मैदान के लिए रिज़र्व हैं। सिविक अधिकारियों ने कहा कि सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए पहले से मांगे गए प्लॉट के लिए शायद नीलामी की ज़रूरत न पड़े।

TMC में टूट के बीच फिर सुर्खियों में आया मामला

TMC के लोकसभा सदस्यों में चल रही उथल-पुथल के बीच ज़मीन विवाद ने एक राजनीतिक रंग भी ले लिया है। यूसुफ पठान उन पार्टी सांसदों में से हैं जिन्होंने संसद में एक अलग ग्रुप के तौर पर पहचान चाहने वाले एक असंतुष्ट ग्रुप का साथ दिया है, जिसकी पार्टी लीडरशिप के कुछ हिस्सों ने आलोचना की है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का आरोप

यह विवाद 15 जून को तब सबके सामने आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने X पर आरोप लगाया कि विंटर सेशन में संसद के वेल में एक प्रोटेस्ट के दौरान, एक मुस्लिम सांसद ने यूसुफ पठान को चेतावनी दी थी कि बीजेपी गुजरात में उनके घर को बुलडोज़र से गिरा सकती है और उन्हें आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी थी। रूहुल्लाह ने दावा किया कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान को भरोसा दिलाया था कि विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा।

X पर जवाब देते हुए मोइत्रा ने सांसद की पहचान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के तौर पर की और असंतुष्ट खेमे में शामिल होने के बाद यूसुफ पठान की आलोचना की। उन्होंने लिखा, “कितनी अफ़सोस की बात है कि मैंने एक ऐसे ‘गद्दार (गद्दार)’ के लिए लड़ाई लड़ी जिसमें न हिम्मत थी और न ही हिम्मत। वह कमेंट्री करने में ही बेहतर था।”

ओवैसी ने दिया जवाब

इस झगड़े का साफ़ तौर पर ज़िक्र करते हुए ओवैसी ने गुरुवार को X पर लिखा, “कुछ UBT MP भी बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमें दो जाने-माने सांसदों से पूछना चाहिए कि इन सांसदों को बीजेपी में जाने की ‘धमकी’ किसने दी? बाकी 19 टीएमसी सांसद क्यों गए? शायद किसी को दोषी ठहराने में एक महीना लगेगा। जैसा कि कुरान में कहा गया है, हर चुगलखोर, बदनाम करने वाले पर लानत है (104:1)। BJP में बड़े पैमाने पर लोगों का जाना इतना आसान क्यों है? ये सभी लोग क्यों भाग रहे हैं? आप अपनी सभी नाकामियों के लिए एक ‘जाने-माने MP’ को दोषी नहीं ठहरा सकते।”

यह भी पढ़ें- विधानसभा में अलग-अलग बैठे बागी और ममता समर्थक विधायक

पश्चिम बंगाल में गुरुवार को जब नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो टीएमसी के दोनों गुटों के बीच दरारें साफ दिखाई दी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बागी गुट के विधायक विपक्ष में अलग-अलग बेंच पर बैठे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर