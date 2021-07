नए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार (16 जुलाई, 2016) को ट्रेन के इंजन में सवार होकर रेलवे सेक्शन और अन्य चीजों का निरीक्षण किया।

वह इस दौरान गुजरात के वडनगर रेलवे सेक्शन में थे, जहां इंजन में उनके साथ लोकोमोटिव पायलट और कुछ और लोग भी मौजूद थे। समाचार एजेंसी ANI ने शनिवार (17 जुलाई, 2021) को वह वीडियो जारी किया, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री गाड़ी के इंजन में सवार दिख रहे थे। 52 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप में रेल मंत्री इंजन में सबसे आगे लोकोपायलट के ठीक बगल में थे। उन्होंने इस दौरान कुछ सवाल भी पूछे

थे, जिसमें सुविधाओं और समस्याओं का जिक्र किया था।

घटना से जुड़ा वीडियो देख माइक्रो ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म टि्वटर पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। @FreeMindKeenEye ने लिखा, “तो अब विमानन मंत्री बोइंग विमान में, रक्षा मंत्री टैंक में सवारी करेंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री पूरे ऑपरेशन में बैठे रहेंगे?”

@NationFirst__ नाम के हैंडल से कहा गया, “ऑनबोर्ड लोगों की जान जोखिम में डाली गई। लोको पायलट और उसके असिस्टेंट के अलावा केबिन (रेलवे इंजन के) में और कोई नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बचपन में वैष्णव का यह सपना रहा हो, जिसे वह अब पूरा कर रहे हैं। वरना इसके अलावा और कोई कारण नहीं नजर आता।”

@yzarc_yeh ने सुझाव दिया था कि रेल मंत्री आप ट्रेनों में कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन कराएं। मैं ट्रेन संख्या 04059 में हूं और मुझे और मेरे भाई को छोड़ कर कोई भी कोविड के प्रति जरूरी व्यवहार नहीं अपना रहा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अमल में लेकर आए।

@lkant65 की ओर से कहा गया, “शायद पहली बार रेल मंत्री ट्रेन के इंजन में खड़े दिख रहे हैं।” हालांकि, @vdesai0511 ने कहा कि रेल मंत्री के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। अगर कुछ नहीं होता है, तब भी यह चीज बड़े स्तर पर रेलवे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने वाली रहेगी। यह अच्छे शासन का एक जरिया है।

— ANI (@ANI) July 17, 2021