देश का हर नागरिक सेना और शहीदों को सम्मान देता है। देश की लिए जान देने वाले सैनिकों के परिवार को सरकार भी हर संभव मदद करती रही है। परिवारों को घर के दीपक के बुझने का गम तो होता ही है लेकिन फक्र भी होता है। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जो बीते 20 बरस से शहीदों के परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ा है। गुजरात का एक सिक्योरिटी गार्ड हर दीवाली पर शहीदों के परिवार को चिट्ठी लिखता है।

सूरत में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह पिछले 20 सालों से शहीदों के परिवार को दीपावली के मौके पर चिट्ठी लिखते रहते हैं। वह चिट्ठी लिख कर शहीदों की शहादत को याद करते हैं।

Gujarat: Jitendra Singh, a security guard in Surat sends postcards to families of soldiers who lost their lives in action, says "Doing this since 20 yrs. They're happy there's someone who remembers them. When I meet them, I collect soil from their houses to make 'Shaheed Smarak" pic.twitter.com/c73rduzETd

