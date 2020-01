गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यूरेशिया के आठ देशों के समूह शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) ने आठ अजूबों में शामिल किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की। ट्वीटर पर उन्होंने सदस्य देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के एससीओ के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इससे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। एससीओ के अलग दुनिया भर के सात अजूबों में भारत का ताजमहल शामिल है।

सवा साल में प्रतिमा देखने 31 लाख पर्यटक आए : एससीओ के आठ सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। मीडिया खबरों के अनुसार, केवल सवा साल में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने 31.09 लाख पर्यटक आ चुके हैं। इससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कुल 79.94 करोड़ रुपए की आमदनी हुई।

Appreciated the #SCO’s efforts to promote tourism among member states. The “8 Wonders of SCO”, which includes the #StatueofUnity , will surely serve as an inspiration. pic.twitter.com/nmTbz6qIFg

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 13, 2020