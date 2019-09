गुजरात के सूरत में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग गणेश चतुर्थी के पंडाल में शराब पीकर फिल्मी गाने पर डांस कर रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना सूरत के महिधापुरा इलाके की बतायी जा रही है।

सूरत पुलिस के पीआरओ पीएल चौधरी ने बताया कि गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिय गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक गणेश जी की प्रतिमा के सामने नाच-गा रहे हैं। इस दौरान आरोपी एक दूसरे को शराब भी पिला रहे हैं।

गौरतलब है कि गुजरात में पूर्ण रुप से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद खुले तौर पर लोगों द्वारा सरकार के इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूरे सूरत में 60 हजार छोटे-बड़े गणेश पंडाल स्थापित किए गए हैं।

Gujarat: Eight arrested for drinking liquor at a ‘pandal’ during #GaneshChaturthi celebrations in Mahidharpura, Surat. P L Chaudhary, Surat Police PRO says, “Case registered under Gujarat Prohibition Act and other relevant sections. All accused have been arrested” (03.09.09) pic.twitter.com/XPsykLZK6t

— ANI (@ANI) September 3, 2019