Gujarat Local Body Elections Results: दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी हार और हाल ही में पंजाब से राज्यसभा जाने वाले कई सांसदों के बीजेपी का दामन थामने के चलते अरविंद केजरीवाल की AAP मुश्किलों का सामना कर रही थी और मंगलवार को केजरीवाल के लिए बुरी खबर गुजरात से आई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में AAP को तगड़ा झटका लगा है। गुजरात में पिछले काफी वक्त पर संगठन महामंत्री की कमान संभाल रहे मनोज सोरठिया चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ सीटों को छोड़ दें, तो निकाय चुनाव में आप का प्रदर्शन काफी खराब रहा है।

आम आदमी पार्टी के गुजरात संगठन मंत्री मनोज सोरठिया ने सूरत में बुरी तरह हारे हैं। खास बात यह है कि 2021 के निकाय चुनावों के जरिए ही गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने कदम रखा था, और सूरत में आप का प्रदर्शन काफी अच्छा था लेकिन इस बार आप का सूरत में सूपड़ा साफ हो गया है।

क्या रहे गुजरात में निकाय चुनाव के नतीजा

स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को 937, कांग्रेस को 95, आप ने 10 और अन्य ने दो सीटें जीती हैं। बात नगर पालिका की करें तो बीजेपी ने 1988, कांग्रेस ने 459 आप ने 48, अन्य ने 129 सीटें जीती हैं। जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी ने 887, कांग्रेस ने 136 और आप ने 57 सीटें जीतीं हैं। अन्य के हिस्से में 4 सीटें आईं। वहीं तालुका पंचायत चुनाव के नतीजों में 3667, कांग्रेस ने 1050, और आप ने 397 जीत ली हैं।

नगर निगम चुनाव के नतीजे

BJP – 937

INC – 95

AAP – 10

OTH – 2

नगर पालिका चुनाव

BJP – 1988

INC – 459

AAP – 48

OTH – 129

जिला पंचायत चुनाव के नतीजे

BJP – 887

INC – 136

AAP – 57

OTH – 4

तालुका पंचायत चुनाव

BJP – 3667

INC – 1050

AAP – 397

बता दें कि राज्य के 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के चुनाव की काउंटिंग हुई है। बीजेपी ने सभी 15 नगर निगम में चुनाव जीते है। कांग्रेस को 1315 और अन्य को 592 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट 76% है। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने 1716 सीटें जीती।

बीजेपी ने सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज की। इनमें राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, भावनगर, सूरत और मोरबी में फिर कब्जा किया है। वहीं, 9 नए नगर निगमों – आणंद, गांधीधाम, मेहसाणा, मोरबी, नाडियाड, नवसारी, पोरबंदर-छाया, सुरेंद्रनगर-वधवाण और वापी शामिल हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल

बता दें कि गुजरात के 15 नगर निगम, 84 नगरपालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायत के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इनमें 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले थे। 15 नगर निगमों में 55.1% मतदान हुआ। नगरपालिकाओं में 65.53%, जिला पंचायतों में 66.64% और तालुका पंचायतों में 67.26% वोटिंग दर्ज की गई थी। इन चुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें एक बार फिर बीजेपी के प्रति जनता का समर्थन देखने को मिला है।

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