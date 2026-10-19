14 अक्टूबर को मशहूर लोक गायक आदित्य गढ़वी के नवरात्रि के एक कार्यक्रम में मंच से एंकर ने घोषणा की कि जो लोग ‘विधर्मी’ (दूसरे धर्म के लोग) हैं या ‘मुसलमान’ हैं, वे मैदान से बाहर चले जाएं। एंकर ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद (विहिप) यहां हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आई है।

एंकर ने मंच से एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया। एंकर ने यह बात ‘रंग मोरलो’ नाम से आयोजित कार्यक्रम में कही।

इस घटना को लेकर जब विरोध हुआ तो आदित्य गढ़वी ने खुद को इससे अलग कर लिया। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने बैकस्टेज पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि न तो उनसे और न ही एंकर से कोई सलाह ली गई थी और वे किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं थे।

एंकर आकाश त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने आयोजकों की तरफ से यह बात कही थी और यह उनकी अपनी राय नहीं थी।

“गैर-हिंदुओं” को किया कार्यक्रम से बाहर

गुजरात में इस साल नवरात्रि के दौरान ऐसी कई घटनाएं सामने आईं जहां हिंदूवादी समूहों ने गरबा स्थलों पर “गैर-हिंदुओं” की तलाश कर उन्हें कार्यक्रम से बाहर निकालने की कोशिश की।

अहमदाबाद ग्रामीण के एसपी ओम प्रकाश जाट ने इस मामले में ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि पुलिस को ‘रंग मोरलो’ कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से एक आवेदन मिला है और वे इस घटना की जांच कर रहे हैं।

2023 में यूनेस्को की एक समिति ने गरबा को ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ का दर्जा दिया था और कहा था कि गरबा विविधता में एकता को बढ़ावा देता है लेकिन बावजूद इसके धार्मिक बंटवारा और गहरा होता जा रहा है।

बजरंग दल और विहिप ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नवरात्रि के आयोजनों से “गैर-हिंदुओं” को दूर रखा जाए।

वडोदरा और सूरत में भी हुई ऐसी घटनाएं

16 अक्टूबर को ऐसी ही दो घटनाएं सामने आईं। वडोदरा के मशहूर ‘यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा’ गरबा आयोजन स्थल पर रज्जाक पठान एंट्री पास स्कैन कर रहे थे। इस दौरान विहिप ने आरोप लगाया कि पठान के पास जो इवेंट आईडी कार्ड था, उस पर उनका नाम ‘आयुष पटेल’ लिखा था।

विहिप ने इसे लेकर वडोदरा के अतलादरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी और आरोप लगाया कि व्यक्ति के आधार कार्ड पर दर्ज नाम और आयोजन स्थल पर उनके पास मौजूद आईडी कार्ड के नाम में अंतर है।

मामले की जांच कर रही पुलिस

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रज्जाक उस टीम का हिस्सा थे जो गेट पर एंट्री पास स्कैन कर रही थी। संभव है कि उन्हें यह इवेंट आईडी कार्ड किसी एजेंसी ने जारी किया हो। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अतलादरा पुलिस इंस्पेक्टर पीयू पास्तागिया ने कहा, “हमें विहिप से एक शिकायत मिली है और हमने जांच शुरू कर दी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

‘यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा’ के सदस्यों का कहना है कि संगठन ने इस आयोजन के लिए सीधे तौर पर किसी कर्मचारी को काम पर नहीं रखा था। संगठन का कहना है कि हो सकता है कि किसी सब-वेंडर ने रज्जाक को काम पर रखा हो।

‘बिना तिलक के एंट्री नहीं’

वडोदरा के नवलखी मैदान में आयोजित गरबा महोत्सव में आयोजकों ने गरबा शुरू होने से कई दिन पहले ही वहां बोर्ड लगा दिए थे, जिन पर लिखा था- ‘बिना तिलक के एंट्री नहीं’।

उसी दिन, ग्रामीण सूरत के ओलपाड इलाके में ‘किरण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल’ के गरबा आयोजन के दौरान, विहिप कार्यकर्ताओं और वहां के स्टाफ के बीच तीखी बहस का वीडियो भी वायरल हुआ। ओलपाड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सीआर जाधव ने कहा कि पुलिस ने आयोजकों से कहा कि अगर उन्हें कोई भी व्यक्ति लोगों को परेशान करता या कुछ गैर-कानूनी करता हुआ दिखे, तो वे सूचित करें। कॉलेज के लोगों ने इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया।

कोई भी मुस्लिम व्यक्ति न हो…

सूरत में ‘रासलोक नवरात्रि’ के आयोजकों हर्षल मिस्त्री और उनके भाई मिमेश ने सितंबर में कहा था कि वे मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं होने देंगे। हर्षल ने मीडियाकर्मियों से कहा था, “हमने यह सुनिश्चित किया है कि म्यूजिकल बैंड, सिक्योरिटी स्टाफ या कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी अन्य जगह पर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति न हो। हमारी टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी और अगर कोई मुस्लिम (गैर-हिंदू) व्यक्ति मिलता है तो हमारी टीमें उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर कर देंगी।”

मुस्लिम संगीतकारों को काम पर रखने का विरोध

13 अक्टूबर को भावनगर के वरतेज इलाके में ‘रंगोली पार्टी प्लॉट’ पर हुए विवाद के दौरान पुलिस को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद (एएचपी) और अन्य समूहों के 40 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये लोग डांडिया कार्यक्रम में मुस्लिम संगीतकारों को काम पर रखने का विरोध कर रहे थे।

भावनगर के एसपी नितेश पांडे ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “हमें आयोजक की ओर से उन 40 लोगों के खिलाफ एक आवेदन मिला है, जिन्होंने वरतेज में विरोध प्रदर्शन किया था। हमने इन सभी लोगों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ उचित एहतियाती कार्रवाई कर रहे हैं।”

बजरंग दल ने क्या दावा किया?

बजरंग दल ने अपने X हैंडल पर दावा किया है कि उसने ऐसे मुस्लिम पुरुषों को पकड़ा है जो हिंदू जैसे लगने वाले नामों का इस्तेमाल करके गरबा पंडालों में घुसने की कोशिश कर रहे थे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अहमदाबाद शहर) जयपाल सिंह राठौर ने कहा कि पुलिस थानों को अपने स्तर पर ऐसे मामलों को संभालने की छूट दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि पूरे उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि नवरात्रि उत्सव के दौरान राज्यभर के गरबा और डांडिया आयोजनों में मुसलमानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने भी बयान दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।