गुजरात में दिवाली की रात कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं। राज्य सरकार के दो मंत्रियों जीतू वाघाणी और प्रफुल्ल पानसेरिया को भी उस समय फायर ब्रिगेड को फोन करना पड़ा, जब उनकी हाउसिंग सोसायटी में पड़ोसियों के घरों में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि दोनों मंत्रियों के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं, सूरत में लगी आग के दौरान 100 साल की बुजुर्ग महिला समेत आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

दरअसल, गुजरात के कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री जीतू वाघाणी दिवाली मनाने अपने गृह नगर भावनगर में मौजूद थे। इसी दौरान 8 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे उनकी हाउसिंग सोसायटी इस्कॉन मेगा सिटी की एक इमारत के नौवें फ्लोर पर स्थित फ्लैट में आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही मंत्री ने इमरजेंसी नंबर 100 पर फोन कर दमकल विभाग को सूचना दी।

भावनगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के चीफ फायर ऑफिसर प्रद्युम्नसिंह जडेजा के मुताबिक, आग लगने की शुरुआती वजह बिजली के शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी थी। आग ने फ्लैट के लिविंग रूम को अपनी चपेट में ले लिया और वहां रखे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।

सूरत में स्वास्थ्य मंत्री की सोसायटी में लगी आग, 100 साल की महिला समेत 8 लोगों का रेस्क्यू

गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया की सूरत स्थित रिहायशी इमारत में भी दिवाली की रात आग लग गई। 13 मंजिला रिवर व्यू हाइट्स नाम की इस इमारत के 12वें फ्लोर पर आग भड़की। मंत्री और उनका परिवार उस समय अपने फ्लैट में मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने भी दमकल विभाग को फोन कर घटना की जानकारी दी।

आग एक ऐसे फ्लैट में लगी थी, जो बंद था। वहां रहने वाले लोग सौराष्ट्र में अपने पैतृक गांव गए हुए थे। देखते ही देखते आग की लपटें और धुआं फ्लैट की खिड़कियों और बालकनी से बाहर निकलने लगा। इसके बाद आग और धुआं आसपास के फ्लैटों और कॉरिडोर तक फैल गया। इस वजह से पांच अन्य फ्लैटों में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके।

सूरत की एक हाउसिंग सोसाइटी में छह फ्लैट नष्ट हो गए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया का भी एक घर है। आग लगने के समय वे अपने घर पर मौजूद नहीं थे। (Photo Source: Express)

दमकल विभाग ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें 11वें फ्लोर पर फंसे चार लोग और 12वें फ्लोर पर मौजूद चार लोग शामिल थे। रेस्क्यू किए गए लोगों में 100 साल की एक बुजुर्ग महिला भी थीं।

सूरत के चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारीक ने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया का फोन आया था। इसके बाद दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में इमारत के छह फ्लैटों को नुकसान पहुंचा।

12 घंटे में दमकल विभाग को मिलीं 150 से ज्यादा कॉल

दिवाली के दौरान सूरत में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहा। चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारीक के मुताबिक, रविवार को 12 घंटे के भीतर दमकल विभाग को 150 से ज्यादा इमरजेंसी कॉल मिलीं।

इनमें खड़ी फसलों वाले खेतों में आग लगने की कुछ घटनाएं भी शामिल थीं। उन्होंने बताया कि शहर के 29 फायर स्टेशनों पर तैनात करीब 350 दमकलकर्मी पूरे दिन आग बुझाने और लोगों को बचाने के काम में जुटे रहे।

अहमदाबाद में 60 घंटे से ज्यादा समय तक जलती रही ऑयल मिल

अहमदाबाद में भी दिवाली के दौरान आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक, 8 नवंबर सुबह 6 बजे से 9 नवंबर सुबह 6 बजे तक दमकल विभाग को आग से जुड़ी 136 कॉल मिलीं। इनमें सबसे बड़ी घटना बावला तालुका के कल्याणगढ़ गांव स्थित तिवाना ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड में हुई।

यहां 7 नवंबर की सुबह करीब 3:30 बजे आग लगी थी, जो 9 नवंबर की दोपहर तक भी पूरी तरह नहीं बुझाई जा सकी थी। गोदाम में मक्के के बीज का पाउडर भरा हुआ था, जिसका इस्तेमाल पशुओं के चारे बनाने में किया जाता है।

गुजरात के मंत्री जीतू वघानी अपनी उस हाउसिंग सोसाइटी में, जहां दिवाली की शाम आग लग गई थी। (Image Source: Chirag Chotaliya)

आग की वजह से गोदाम की छत और ढांचा ढह गया था। इसके नीचे दबे ज्वलनशील पदार्थ में आग सुलगती रही। ध्वस्त ढांचे के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग तक पानी पहुंचाने के लिए बुलडोजर की मदद से मलबा हटाया जा रहा था।

अहमदाबाद में दिवाली के दिन चार दुकानों और दो गोदामों में भी आग लगी। इसके अलावा रिहायशी इमारतों में आग लगने की 18 घटनाएं दर्ज की गईं। कम से कम आठ पेड़ों और छह वाहनों में भी आग लग गई। दमकल अधिकारियों ने इनमें से कई घटनाओं के पीछे पटाखों को वजह माना। चीफ फायर ऑफिसर मिथुन मिस्त्री के मुताबिक, दमकल विभाग को मिली 136 कॉल में से 120 पटाखों की वजह से लगी आग से संबंधित थीं।

वडोदरा में फ्लैट में लगी आग, लॉकर में रखी नकदी जलकर राख

वडोदरा में भी दिवाली की रात आग लगने की कई घटनाएं हुईं। वासना-भायली रोड स्थित एक हाईराइज बिल्डिंग के फ्लैट में आग लगने से लाखों रुपये का घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। दमकलकर्मियों ने क्षतिग्रस्त लॉकर से नकदी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें रखे नोटों की कई गड्डियां जल चुकी थीं। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

वहीं, ओल्ड पदरा रोड पर रिलायंस मॉल के पास दिहाड़ी मजदूरों की झोपड़ियों में भी आग लग गई। शुरुआती आशंका जताई गई कि आग पटाखे की वजह से लगी होगी। इसके अलावा टारसाली झील के पास चलती कार पर पटाखे वाले रॉकेट की चिंगारी गिरने से उसमें आग लग गई।

हालांकि, कार में सवार किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। वडोदरा दमकल विभाग को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच आग से जुड़ी कुल 62 कॉल मिलीं।

अस्पताल में पटाखों से झुलसे 8 लोग पहुंचे

वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में 24 घंटे के दौरान पटाखों से झुलसे आठ लोगों को इलाज के लिए लाया गया। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. हितेंद्र चौहान ने बताया कि ज्यादातर लोगों के हाथ और चेहरे पर मामूली जलने की चोटें थीं।

सभी को इलाज देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। किसी की हालत गंभीर नहीं थी। इसी दौरान अस्पताल में सड़क दुर्घटनाओं के 40 मामले भी दर्ज किए गए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

राजकोट में पुराने एयरपोर्ट पर लगी आग, 18 घंटे से ज्यादा समय तक जलती रही फैक्ट्री

राजकोट में दिवाली की रात शहर के बीचोंबीच स्थित पुराने एयरपोर्ट पर सूखी घास में आग लगने की दो घटनाएं सामने आईं। एयरपोर्ट की अपनी दमकल सेवा आग पर काबू नहीं पा सकी, जिसके बाद राजकोट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजना पड़ा।

राजकोट के कार्यवाहक चीफ फायर ऑफिसर अमित दवे के मुताबिक, दमकलकर्मी एयरपोर्ट परिसर में लगी पहली आग बुझाकर बाहर निकल चुके थे। तभी वहां दूसरी जगह आग लगने की सूचना मिली और उन्हें दोबारा बुलाना पड़ा। राजकोट दमकल विभाग ने पिछले तीन दिनों में आग लगने की कुल 219 घटनाओं पर कार्रवाई की। इनमें से 179 घटनाएं यानी करीब 82 फीसदी दिवाली की रात हुईं।

इसके अलावा शहर के बाहरी इलाके सोखड़ा गांव में पीवीसी पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई। 8 नवंबर की शाम करीब 6 बजे लगी यह आग 9 नवंबर की दोपहर तक जारी थी। दमकलकर्मी 18 घंटे से ज्यादा समय तक आग बुझाने में जुटे रहे।

इस तरह गुजरात में दिवाली के दौरान भावनगर, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट समेत कई शहरों में आग लगने की घटनाओं ने दमकल विभाग की मुश्किलें बढ़ा दीं। हालांकि, समय पर रेस्क्यू और दमकलकर्मियों की कोशिशों से कई लोगों की जान बचाई जा सकी।

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राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिवाली वाली रात पटाखों की वजह से 100 से ज्यादा लोग जल गए। सवाई मान सिंह अस्पताल के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पटाखों से जुड़ी चोटों से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।