Gujarat News: गुजरात की BJP सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। शुक्रवार को डिप्टी CM हर्ष संघवी ने सदन में ‘एंटी-लव जिहाद’ बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कपल्स को अपनी शादी रजिस्टर करने से पहले अपने माता-पिता को बताना होगा।

दोनों के माता-पिता को किया जाएगा सूचित

मौजूदा सरकार के इस फैसले का AAP ने स्वागत किया, कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साधी। जबकि कानूनी जानकारों ने इसे संभावित संवैधानिक उल्लंघन बताया। शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए ड्राफ्ट नियमों के तहत, जो कपल्स अपनी शादी रजिस्टर कराना चाहते हैं, उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि उन्होंने अपने माता-पिता को बताया है या नहीं।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार दूल्हा और दुल्हन दोनों के माता-पिता को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जिसमें WhatsApp और फिजिकल बातचीत शामिल है, सूचित करेंगे। वेरिफिकेशन के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जमा की गई सभी डिटेल्स एक सरकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी।

प्रस्तावित बदलाव पेश करते हुए डिप्टी CM हर्ष संघवी ने कहा कि सरकार को “लव मैरिज” से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसी सहमति के नाम पर धोखे की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, “मासूम लड़कियों को फंसाया जा रहा है और ऐसी प्रथाएं समाज में दीमक की तरह फैल रही हैं। सुरेश के रूप में सलीम को इजाजत नहीं दी जाएगी।”

आप ने सरकार को दी बधाई

पंचमहल जिले के उदाहरणों का जिक्र करते हुए, संघवी ने कहा कि उन गांवों में निकाह सर्टिफिकेट जारी किए जाने के बाद जांच के आदेश दिए गए थे, जहां कोई मस्जिद या एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था।

संघवी ने कहा कि कंकोडकुई और नाथकुवा जैसे गांवों में, सैकड़ों ऐसे सर्टिफिकेट कथित तौर पर तलाटी-कम-मंत्रियों (गांव के पंचायत सेक्रेटरी) द्वारा जारी किए गए थे।

असेंबली में, AAP विधायक हेमंत अहीर, जिन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में इसी तरह का एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, ने प्रस्तावित संशोधनों को पेश करने के लिए सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा, “नियमों में बदलाव समय की जरूरत है। नियमों में कई कमियां थीं।”

BJP MLA लविंगजी ठाकोर, जो कड़े नियमों के पक्के समर्थक हैं, ने कहा कि इस कदम से सभी समुदायों के परिवारों को फायदा होगा। जबकि कांग्रेस चुप रही।

कई बैठकों के बाद तैयार किया गया प्रस्ताव

पाटीदार और क्षत्रिय ठाकोर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले संगठनों सहित कई कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन लंबे समय से लव मैरिज में माता-पिता की जरूरी भागीदारी के लिए दबाव डाल रहे हैं। पिछले तीन महीनों में, बदलावों को फाइनल करने के लिए राज्य सरकार और अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के बीच 30 बैठकें हुई हैं।

हालांकि, लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह प्रपोजल शायद ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में टिक न पाए। एडवोकेट महेश बारिया ने कहा, “यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है।” साथी एडवोकेट नीलेश भावसार ने कहा कि सरकार ने इस कदम को सिर्फ जानकारी बताया है, लेकिन पेरेंट्स के ऑब्जेक्शन से रजिस्ट्रेशन के फैसलों पर असर पड़ सकता है, जिससे केस हो सकता है।