गुजरात के सूरत में हथकड़ी लगाए चार लोगों को सड़क पर घुमाने और कथित तौर पर लाठी से पीटने के मामले में राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजदीपसिंह नकुम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया कि अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

यह मामला 14 जुलाई 2026 का है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी तलब की थी।

DCP पर सार्वजनिक रूप से पिटाई का आरोप

14 जुलाई को सूरत में तत्कालीन DCP राजदीपसिंह नकुम पर चार हथकड़ी लगे लोगों को सड़क पर घुमाने और उनके साथ बार-बार लाठी से मारपीट करने का आरोप लगा। वायरल वीडियो में नकुम के साथ 15-20 अन्य पुलिसकर्मी भी दिखाई देने का दावा किया गया था।

जिन चार लोगों को पुलिस ने सड़क पर घुमाया था, उनकी पहचान अयाज मलिक, इमरान खान, राजिक शेख और शाहरुख शाह के रूप में हुई। इन सभी के खिलाफ सूरत के सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन में दंगा और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था।

गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में क्या बताया?

गुजरात सरकार की ओर से सरकारी वकील जीएच वीरक ने गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सरकार ने बताया कि गुजरात के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने सूरत सिटी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों से सहमति जताई है। इस जांच रिपोर्ट को पहले ही हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश किया जा चुका है।

15 दिन में देना होगा जवाब

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि गृह विभाग ने सामग्री और पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) की सिफारिश पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया अधिकारी के आचरण को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3 के तहत कार्रवाई योग्य माना है।

इसके बाद 14 सितंबर 2026 को राजदीपसिंह नकुम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

हाईकोर्ट ने पहले भी उठाए थे सवाल

एक महीने पहले हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि घटना के समय सूरत शहर में DCP रहे नकुम अब भी उसी पद पर क्यों हैं। 14 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य से कहा था कि कम से कम अधिकारी को सूरत से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने 21 अगस्त के आदेश में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का औपचारिक रूप से संज्ञान लिया था। रिपोर्ट 20 अगस्त की थी और इसे जांच करने वाले सूरत सिटी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) के हलफनामे के साथ सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया था।

अधिकारी ने क्या दी थी सफाई?

जुलाई में राजदीपसिंह नकुम ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे और उन्होंने अपने इलाकों में आतंक पैदा कर रखा था। उनके मुताबिक, आरोपियों को उनके ही रिहायशी इलाके में इसलिए घुमाया गया ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस सतर्क है और ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वकील ने हाईकोर्ट में की थी शिकायत

इस मामले में अधिवक्ता उत्कर्ष दवे ने 14 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए तत्काल न्यायिक जांच की मांग की थी।

दवे ने आरोप लगाया था कि आरोपियों को बाल पकड़कर घसीटा गया, थप्पड़ मारे गए और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में सार्वजनिक रूप से पीटा गया। याचिका में इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में तय सुरक्षा उपायों और 2022 के खेड़ा फ्लॉगिंग मामले में गुजरात हाईकोर्ट की पिछली कार्यवाही का भी हवाला दिया गया था।

19 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विभागीय कार्रवाई की प्रगति रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की गई है।

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि गृह विभाग की प्रक्रिया के तहत प्रारंभिक जांच में अधिकारी का बयान दर्ज होने के बावजूद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। सरकार के अनुसार, ऐसा नहीं करने पर आगे चलकर यह प्रक्रिया कानूनी चुनौती का आधार बन सकती है।

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केरल की विजिलेंस कोर्ट (सतर्कता अदालत) ने गुरुवार को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) टोमिन जे. थाचनकारी को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।