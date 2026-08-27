करीब 15 साल तक वडोदरा के एक पॉश इलाके में लोग इलाज के लिए एक क्लिनिक पहुंचते रहे और उन्हें लगता रहा कि वहां कोई डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले इस व्यक्ति ने सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी।

पुलिस के मुताबिक, बिस्वजीत प्रफुल्ल हलदर का फर्जी डॉक्टर बनने का राज तब खुलने लगा जब कुछ मरीजों को शक हुआ कि उसकी दी हुई दवाएं असर नहीं कर रही हैं। धीरे-धीरे लोगों के बीच चर्चा शुरू हुई और पुलिस को इसकी सूचना मिली। इसके बाद बुधवार को पुलिस ने 45 वर्षीय हलदर के क्लिनिक पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर बिना वैध मेडिकल डिग्री या रजिस्ट्रेशन के प्रमिला क्लिनिक चलाने का आरोप है।

वडोदरा सिटी पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच, जोन-2 ने एक मेडिकल अधिकारी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, क्लिनिक में एक सामान्य मोहल्ले के क्लिनिक की तरह इलाज से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं मौजूद थीं। आरोप है कि हलदर वहां एलोपैथिक दवाएं लिखता था, मरीजों को इंजेक्शन लगाता था और बवासीर (पाइल्स/हेमोरॉयड्स) के लिए चिमटे जैसे उपकरणों से ‘ऑपरेशन’ तक करता था।

क्लिनिक से क्या-क्या हुआ बरामद?

पुलिस ने क्लिनिक से करीब 41000 रुपये कीमत की कफ सिरप की 38 बोतलें, 162 इंजेक्शन, दवाओं की 281 स्ट्रिप, 84 ट्यूब, 30 पाउडर वाली दवाएं, 32 कैप्सूल, नसों में चढ़ाने वाले (IV) फ्लूइड की 9 बोतलें और 19 इन्फ्यूजन सेट समेत अन्य मेडिकल सामान जब्त किया।

वडोदरा सिटी के जोन-2 की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंजिता वंजारा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ”स्थानीय लोग इस डॉक्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि उसकी दी हुई दवाएं ठीक से असर क्यों नहीं करतीं…उसके पास रोज बड़ी संख्या में मरीज आते थे और वह शहर के कुछ असली डॉक्टरों से भी ज्यादा कमाई करता था।”

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) की टीम ने क्लिनिक पर छापा मारा। जांच में कथित तौर पर उसके पास फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट मिला। उसने फर्जी BIAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) की डिग्री का इस्तेमाल कर बवासीर और हेमोरॉयड्स की सर्जरी करने का आरोप है।

गर्म चिमटे से करता था सर्जरी

पुलिस के मुताबिक, वह बिना एनेस्थीसिया के गर्म चिमटे से बवासीर की सर्जरी करता था और इसके लिए मरीजों से 25000 रुपये तक वसूलता था।

वंजारा ने बताया कि आरोपी ने पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के क्लिनिक में हेल्पर के तौर पर काम किया था। इसके बाद करीब 15 साल पहले वह वडोदरा आया जहां उसने कथित तौर पर खुद को डॉक्टर बताकर अकोटा इलाके में क्लिनिक चलाना शुरू कर दिया।

वंजारा ने आगे कहा, ”उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वह यहां अकेला रहता था और उसके पास ज्यादातर निम्न मध्यम वर्ग के मरीज इलाज के लिए आते थे… हो सकता है कि डॉक्टर के यहां हेल्पर के तौर पर काम करने के दौरान उसने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में जानकारी हासिल कर ली हो। इन वर्षों के दौरान किसी ने उसके प्रमाणपत्रों की जांच नहीं की। उसे गिरफ्तार किया गया और कानून के मुताबिक जमानत दे दी गई।”

अब पुलिस की जांच का फोकस कथित फर्जी मेडिकल प्रैक्टिस के पूरे दायरे का पता लगाने पर है। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि उसने कितने मरीजों का इलाज किया, उन्हें कौन-कौन सी दवाएं और इंजेक्शन दिए और इस कथित प्रैक्टिस से उसने कितनी कमाई की।

पुलिस कथित तौर पर अपराध से अर्जित आय (proceeds of crime) के खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाई की भी जांच करेगी।